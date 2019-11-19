В России до сих пор не вышел по УДО ни один пожизненно осуждённый

В России до сих пор не вышел на волю ни один осужденный к пожизненному лишению свободы. При этом около двухсот человек уже имеют право на условно-досрочное освобождение, так как уже провели в колониях 25 лет. Об этом пишет глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Сегодня "Зона Права" сообщила, что суд в Мордовии повторно отказал в УДО 74-летнему бывшему милиционеру Петру Стаховцеву, который отбывает пожизненный срок. В 1991 году его приговорили к расстрелу по делу о создании банды, занимавшейся налетами и убийствами. В 1994 году наказание заменили на пожизненное заключение.

Стаховцев отрицает свою вину. По словам Павла Чикова, есть обоснованные сомнения в доказанности вины бывшего милиционера. "Дело стало отправной точкой карьеры Юрия Чайки, бывшего в то время прокурором в Иркутской области", – отмечает адвокат.

Чиков напоминает, что известен всего один случай, когда российский суд согласился отпустить пожизненного осуждённого по УДО. Это решение было оспорено прокуратурой и отменено. "Право на УДО для пожизненно осужденных в России остается под запретом, несмотря на норму закона", – написал у себя в Фейсбуке руководитель "Агоры".