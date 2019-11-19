The Times рассказала о связи "Мисс Беларусь-2018" с Лукашенко

Самым молодым депутатом нижней палаты парламента Белоруссии стала 22-летняя королева красоты Мария Василевич, которая была "романтически связана" с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом пишет The Times, называя главу государства "многолетним диктатором".

Василевич часто видели с 65-летним Лукашенко на публике с тех пор, как в мае минувшего года она удостоилась титула "Мисс Беларусь". Они вместе посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также Чемпионат мира по футболу 2018 в России. The Times утверждает, что Лукашенко наградил Василевич государственной медалью за вклад в культуру и благотворительность, а также лично наблюдал за её подготовкой к конкурсу "Мисс мира-2018". На нём она заняла третье место.

В публикации отмечается, что ставшая депутатом Мария Василевич не имеет политического опыта. В Палате представителей Национального собрания она намерена заняться привлечением внимания к проблемам молодёжи.

На этой неделе стало известно, что на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Белоруссии в нижнюю палату парламента не прошёл ни один оппозиционный кандидат. Критики назвали выборы мошенническими, напоминает The Times.

В ходе нынешней избирательной кампании почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода. "Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? – отозвался о выборах Александр Лукашенко. Активисты Белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна" в рамках кампании "Правозащитники за свободные выборы" заявили о принуждении, шантаже и манипуляциях в ходе досрочного голосования на выборах. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Александр Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет – дольше, чем любой другой руководитель в Европе. Он женат с 1975 года, но с супругой их не видели на публике с тех пор, как он стал президентом, отмечает The Times.