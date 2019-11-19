Студентам, собирающим подписи за Баршая, пригрозили отчислением

Студентам МГТУ имени Баумана, которые собирают подписи в поддержку обвиняемого по "московскому делу" студента МАИ Андрея Баршая, пригрозили отчислением. "Открытые медиа" обратили внимание на письмо проректора МГТУ по безопасности Анатолия Юркова, которое опубликовала Инициативная группа студентов МГТУ.

Проректор утверждает, что сбор поручительств в поддержку студента имеет "явный политический контекст" и преследует цель "выразить несогласие с действующими принципами функционирования органов государственной власти". При этом Юрков ссылается на закон об образовании и устав университета, утверждая, что политическая деятельность в вузе не допускается. Нарушение этого правила, как пишет проректор, влечёт дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления.

"Студенты, которые хотят проверить реальность угрозы отчисления, смогут это сделать", – сказал Юрков в беседе с "Открытыми медиа". Он не считает, что запрет нарушает права студентов, подчеркнув, что он относится только к сбору подписей в стенах вуза, а не в интернете.

Сами студенты считают, что, выступая в защиту Баршая, ведут не политическую, а общественную деятельность.

21-летнего Андрея Баршая обвиняют в применении насилия к представителю власти на акции протеста в Москве 27 июля. Он находится в СИЗО.