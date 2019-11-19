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Владимир Буковский похоронен в Лондоне на кладбище Хайгейт

Владимир Буковский

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В Лондоне во вторник, 19 ноября, состоялись похороны бывшего советского политического заключенного, известного представителя советского диссидентского движения, публициста и писателя Владимира Буковского. Он умер 27 октября 2019 в Кембридже. Буковский похоронен на историческом кладбище Хайгейт.

Похоронам предшествовала религиозная служба по православному обряду – такое желание выразили родственники.

Флаг польского движения "Солидарность" несла за гробом делегация Польши. Ее представитель зачитал прощальную речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Также произнес речь представитель Варшавского университета. Книги Владимира Буковского издавались в Польше в годы коммунистического правления в самиздате.

С прощальными речами выступили бывший узник советских лагерей Мустафа Джемилев, чеченский эмигрант, генерал Ахмед Закаев, бывшие диссиденты и представители белорусской оппозиции, представители молдавских и румынских ассоциаций, британских университетских кругов и советской эмиграции в Лондоне, сообщило Международное французское радио.

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