На слушаниях в Конгрессе дали показания двое свидетелей

На открытых слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США во вторник выступил директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, специалист по Украине, подполковник Александр Виндман. Он присутствовал при телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.



Оппоненты Трампа, добивающиеся его отстранения от власти, отмечают, что во время памятного телефонного диалога американский президент якобы просил украинского коллегу начать расследование против Хантера Байдена, сына своего политического противника от Демократической партии Джо Байдена.

Виндман был обеспокоен беседой президентов и доложил о ней главному прокурору. По его словам, "Президент США не мог требовать от иностранного правительства расследовать действия гражданина США и своего политического оппонента".



Виндман также заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко и бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани "распространяли ложную информацию, которая подрывает политику США в отношении Украины".

Вместе с подполковником давала показания дипломат Дженифер Уильямс. Она была советником в команде вице-президента Майка Пенса и тоже была свидетелем разговора Трампа и Зеленского. Уильямс заявила, что разговор двух президентов был "необычным", так как в нём были затронуты "внутренние дела США".

Трамп подверг критике в Твиттере выступавших во вторник свидетелей – эксперта по Украине в Совете по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана и помощницу вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс. Выступая во вторник в Белом доме, Трамп сказал журналистам, что совсем не знает Виндмана.

Вечером во вторник комитет запланировал слушания с участием ещё двух свидетелей – бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и сотрудника Белого дома Тима Моррисона.