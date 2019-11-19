Вадим Пристайко: Украина готова к "разумному компромиссу" с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Киеве готовы пойти на "разумный компромисс" на мирных переговорах, которые состоятся в так называемом "нормандском формате" в декабре.

Глава МИД Украины заявил, что в Киеве настроены на открытые переговоры, готовы к новым идеям и разумному компромиссу. С таким заявлением Пристайко выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хейко Маасом, который посетил Украину с визитом 19 ноября.

Лидеры Украины, России, Германии и Франции, как ожидается, встретятся в декабре в попытке продвинуться к мирному выходу из конфликта между украинскими правительственными силами и сепаратистами в Донбассе, которых поддерживает Россия.

Жертвами вооружённого конфликта на востоке Украины с весны 2014 года стали более 13 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, став главой государства, пообещал закончить войну. Однако, его критики считает, что он делает слишком много уступок Москве.

Предыдущий раунд переговоров в "нормандском формате" состоялся в 2016 году. Тогда, в рамках мирного плана, принятого в 2015 году по инициативе Франции и Германии, несколько раз соблюдался режим прекращения огня на востоке Украины. Но ни одно из перемирий не удавалось сохранить, а на пути к прекращению конфликта так и не было достигнуто прогресса. Позднее были реализованы некоторые меры взаимного доверия, как, например, обмен заключёнными и отвод войск со стратегически важных позиций.