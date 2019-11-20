Сына бывшего президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине убит врач Фриц фон Вайцзеккер – сын первого президента объединённой Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Мотивы убийства не известны.

Накануне, когда Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию о заболеваниях печени в частной клинике в Шарлоттенбурге, где он работает, на него напал неизвестный и нанёс ему смертельное ножевое ранение. Находившийся среди зрителей полицейский в гражданском пытался помешать нападавшему, но сам получил тяжелое ранение. Фрицу фон Вайцзеккеру было 59 лет. Нападавший задержан.

Его отец - Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984–1994 годах. Его программным выступлением стала речь на 40-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, в которой он назвал 8 мая 1945 года "днем освобождения от человеконенавистнической системы национал-социалистического господства".

Во время Второй мировой войны Рихард фон Вайцзеккер служил на Восточном фронте, в частности, под Ленинградом во время блокады города.