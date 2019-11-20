Сенат принял законопроект о защите прав человека в Гонконге

Сенат США во вторник единогласно одобрил законопроект о защите прав человека в Гонконге - на фоне массовых протестов в городе, где уже несколько месяцев продолжается противостояние поддерживаемых Пекином местных властей и демонстрантов, требующих соблюдения гражданских прав и демократических свобод.

Законопроект требует, чтобы госсекретарь как минимум один раз в год отчитывался перед Конгрессом о ситуации в Гонконге. Только в случае, если город будет обладать достаточной автономией, США будут продлевать в отношении Гонконга торговые преференции. Также документ предусматривает возможность введения санкций против чиновников, причастных к нарушению прав жителей Гонконга.

Ранее иная редакция этого законопроекта была принята в Палате представителей. Теперь обе палаты Конгресса должны согласовать окончательный текст, который поступит на подпись президенту. Как сообщает "Голос Америки", Белый Дом пока не определился со своей позицией относительно документа. Часть советников Дональда Трампа считают, что он может помешать заключению торгового соглашения с Китаем. Другие выступают за то, чтобы занять жёсткую позицию в защиту прав человека в Гонконге.

Сенат также единогласно одобрил законопроект, запрещающий экспорт определенных видов спецсредств для гонконгской полиции, в том числе слезоточивого и перечного газов, резиновых пуль и электрошокеров.

В самом Гонконге продолжается противостояние на территории кампуса Политехнического университета. Там забаррикадировались несколько десятков человек, которые отбиваются от полиции "коктейлями Молотова", камнями и стрелами.