Swedbank выясняет, не нарушил ли он режим санкций против России

Власти США проводят расследование о возможном нарушении крупнейшим банком Швеции Swedbank режима санкций в отношении России. Об этом в среду сообщил шведский телеканал STV. Утверждается, в частности, что через этот банк были переведены деньги от российского концерна "Калашников" американской компании Kalashnikov USA во Флориде, которая занимается производством оружия по российской модели.

Утверждается, что речь идёт об 1 миллионе 400 тысячах долларов, переведённых в качестве кредита. При этом, как утверждается, использовалась "сеть российского олигарха, имеющего долю в "Калашникове". Имя олигарха не называется. В числе частных инвесторов концерна, контрольный пакет акций которого принадлежит "Ростеху", называют Алексея Криворучко, Андрея Бокарева и Искандера Махмудова.

Российский концерн с 2014 года находится под санкциями США. Американская компания Kalashnikov USA может продолжать работать при условии, что не будет получать деньги из России.

Swedbank в среду заявил, что ему неизвестно о каких-либо нарушениях санкций США в отношении России. При этом он сообщил, что проводит расследование по факту заявлений о возможном отмывании денег.

Внутреннее расследование должно завершиться в начале 2020 года.