Суд не восстановил на службе полковника, задержавшего Голунова

Московский городской суд отказался восстановить на службе главу Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы полковника Андрея Щирова. Он был уволен после задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает "Интерфакс".

В сентябре трое уволенных после дела Голунова полицейских – Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев – через суд потребовали восстановления на службе. Феофанову суд отказал. В начале декабря суд рассмотрит иск Максима Уметбаева, которого Голунов обвинил в избиении.