Суд не восстановил на службе полковника, задержавшего Голунова

Московский городской суд отказался восстановить на службе главу Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы полковника Андрея Щирова. Он был уволен после задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает "Интерфакс".
В сентябре трое уволенных после дела Голунова полицейских – Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев – через суд потребовали восстановления на службе. Феофанову суд отказал. В начале декабря суд рассмотрит иск Максима Уметбаева, которого Голунов обвинил в избиении.
- Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание полицейских проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.
- На прошлой неделе стало известно, что следствие без объяснения причин засекретило все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста Ивана Голунова. " СК говорит – не вашего ума дело, мы сами разберёмся, а за пять месяцев никто не привлечён", – передаёт слова адвоката Сергея Бадамшина "МБХ медиа".
- Голунов и редакция "Медузы" связывали задержание с готовящейся публикацией о связях руководства московского ФСБ с похоронным бизнесом. В опубликованном позднее тексте утверждается, что контроль над многомиллиардным рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву.
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