"Мемориал": 6 обвиняемых по "московскому делу" - политзаключённые

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными шестерых новых обвиняемых по "московскому делу". Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Павел Новиков.

Все они были задержаны в октябре, им предъявлены обвинения в насилии по отношению к представителю власти во время акции протеста в Москве 27 июля. ​Они помещены в СИЗО.

В "Мемориале" ссылаются на ту же видеозапись, которую следствие считает доказательством вины подозреваемых. Правозащитники считают, что их действия были ответной спонтанной реакцией на применение полицейскими насилия против демонстрантов, при этом сотрудники правоохранительных органов не получили травм. Само "московское дело", возбуждённоё после акции 27 июля, правозащитники считают политическим, открытым с целью "оказать давление на потенциальных участников протестных акций и запугать их, чтобы предотвратить подобные акции".

В сентябре "Мемориал" признал политзаключенным девятерых обвиняемых по "московскому делу". «московского дела» — Данила Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина. Некоторые из них с тех пор были осуждены, другие остаются под следствием, с Алексея Миняйло были сняты обвинения.