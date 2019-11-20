В Петербурге сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом задержали 68-летнего местного жителя из-за поста о взрыве в архангельском УФСБ в соцсети ВКонтакте, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, пенсионер "выразил восхищение "архангельским террористом" Михаилом Жлобицким". Местный житель опубликовал пост в соцсети в декабре 2018 года, однако уголовное дело возбудили только 10 ноября 2019 года.

Работники Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета нашли в записи признаки оправдания взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба. В квартире подозреваемого полиция якобы нашла листовки экстремистского содержания.

31 октября 2018 года, 17-летний студент колледжа Михаил Жлобицкий вошел в здание ФСБ в Архангельске и привел в действие самодельное взрывное устройство. Он погиб от полученных ранений. После трагедии ФСБ возбудила несколько уголовных дел об оправдании терроризма из-за высказываний о произошедшем в Архангельске.

В оправдании терроризма обвиняют псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, жительницу Карелии Екатерину Муранову, Надежду Ромасенко из Вологодской области, Галину Горину из Челябинска, жителя Москвы Кирилла Кузьминкина, Вячеслава Лукичева из Калининграда, Александра Довыденкова из Тольятти, жителя Сочи Александра Соколов, Ивана Любшина из Калуги.