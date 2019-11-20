Baring Vostok не будет создавать новый фонд в России

Baring Vostok решила на время отложить планы по созданию нового фонда для зарубежных инвестиций в российские компании. Международные инвесторы обеспокоены неопределенностью в защите своих прав и противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу.

Этот фонд мог стать шестым по счёту, его объем не раскрывался. Вместо него Baring Vostok займется доинвестированием своего пятого фонда, объем которого составлял 1,3 миллиарда долларов, пишет The Bell.

В феврале основатель Baring Vostok Майкл Калви был арестован в России по делу о мошенничестве, по которому проходят ещё несколько руководителей фонда. По версии следствия, американец организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный".

Калви обвинения отвергает. Ранее в суде он называл подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка. Калви некоторое время провёл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики который привёл к удвоению оттока капитала из страны.

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском форуме в июне, назвал Калви "нашим американским партнером" и поручил следить за его делом генеральному прокурору Юрию Чайке.​