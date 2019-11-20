В рейтинге гражданств стран мира Россия – на 62-м месте

Российский паспорт занял 62-е место в рейтинге гражданств стран мира, который ежегодно составляют эксперты международной консалтинговой компании Henley & Partners и Гронингенского университета – одного из старейших вузов Нидерландов.

При расчёте качества гражданства составители рейтинга учитывают десятки факторов, среди которых масштаб экономики, уровень образования и благосостояния населения, продолжительность жизни, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность в государстве, число стран, в которые гражданин оцениваемой страны может въехать без визы, а также число стран, в которых он имеет право свободно жить и работать.

По сравнению с предыдущим годом, Россия поднялась в рейтинге на две позиции. Рекордным для нашей страны является 2014 год, когда российский паспорт занял в рейтинге 53-е место. При этом Россия всё равно остаётся государством, чьё гражданство оценивается как "среднее".

Из стран бывшего СССР выше российского гражданства эксперты оценили только гражданства Эстонии, которое находится в рейтинге на 19-м месте, и Латвии с Литвой, которые делят 20-е место.

Лидерами рейтинга эксперты признали гражданства Франции, Германии и Нидерландов. За ними следуют скандинавские страны – Дания, Норвегия и Швеция. В первую десятку государств с наиболее высоким качеством гражданства вошли также Исландия, Финляндия, Италия и Великобритания.

Ниже всех в рейтинге – гражданства Сомали, Афганистана и Южного Судана.

Всего рейтинг гражданств стран мира затрагивает 159 государств.