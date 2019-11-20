ФСБ заявила о задержании в Аксае военного по подозрению в госизмене

В городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан военнослужащий Южного военного округа. Задержание проводили сотрудники Федеральной службы безопасности. По данным ведомства, военный собирал секретные сведения о российской армии по заданию Министерства обороны Украины, сообщает "Интерфакс".

Возбуждено дело по статье "государственная измена".

По данным "Открытых медиа", задержанный – 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков. Он служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного Военного округа. Это единственная воинская часть, расположенная в Аксае.

Официального подтверждения данных о личности задержанного нет.