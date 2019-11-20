В Латвии запретили девять телеканалов, принадлежащих Ковальчуку

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию в стране девяти российских телеканалов, сообщил заместитель председателя совета Ивар Аболиньш.

Речь идёт о телеканалах "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Петербург-Пятый канал", "Музыка Первого", "Бобёр", "Время: далекое и близкое", "O!", "Поехали!" и "Телекафе".

По словам Аболиньша, запрет связан с тем, что одним из бенефициаров указанных каналов является российский бизнесмен Юрий Ковальчук, который попал под санкции Европейского Союза "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Аболиньш уточнил, что запрет будет действовать до отмены в отношении Ковальчука этих санкций.

Запрещённые телеканалы на территории Латвии ретранслировала компания Baltcom – один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров, предоставляющих услуги телевидения и интернета. Согласно информации на его сайте, в пакет "Стандартный" кроме девяти каналов, бенефициаром которых является Ковальчук, входят также СТС Baltic и РЕН ТВ Baltic – лицензированные версии российских телеканалов.

В России СТС и РЕН ТВ, наряду с Первым и Пятым каналами, входят в "Национальную Медиа Группу", одним из основателей и акционеров которой является тот же Юрий Ковальчук. Однако в список запрещённых на территории Латвии телеканалов СТС Baltic и РЕН ТВ Baltic не вошли.

Юрий Ковальчук – российский миллиардер, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия", а также один из основателей и акционеров "Национальной Медиа Группы". В 2014 году после аннексии Крыма Ковальчук попал под финансовые и визовые санкции ЕС и США. В заявлении министерства финансов США говорилось, что бизнесмен входит в "ближний круг" Владимира Путина и является его "личным кассиром".