Зеленский открыл восстановленный мост в Луганской области

В Станице Луганской с участием президента Украины Владимира Зеленского открыт восстановленный мост через реку Северский Донец. Об этом сам глава Украины сообщил на странице в Facebook. Зеленский отметил, что ещё несколько дней мост будет работать в ограниченном режиме.
Представитель самопровозглашённой "ЛНР" Владислав Дейнего подтвердил открытие отремонтированного моста. Он добавил, что об этом украинская сторона не объявляла заранее.
Мост через Северский Донец в Станице Луганской, где находится пропускной пункт между Украиной и "ЛНР", был разрушен в 2015 году в результате боевых действий. Его ремонт начался после разминирования прилегающих территорий и демонтажа блокпоста на неподконтрольной украинским военным части переправы.
Разведение сил украинских военных и пророссийских сепаратистов в районе Станицы Луганской завершилось 30 июня. За процессом наблюдали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.
- 9 декабря в Париже состоится четырёхсторонний саммит, на котором будет рассматриваться ситуация на востоке Украины и возможные пути по урегулированию вооружённого конфликта. В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Одним из условий проведения встречи в "нормандском формате" Россия называла разведение вооружений на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские военные и пророссийские сепаратисты заявили, что выполнили согласованный отвод своих сил.
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