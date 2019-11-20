Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Зеленский открыл восстановленный мост в Луганской области

Станица Луганская, Луганская область

Смотреть комментарии

В Станице Луганской с участием президента Украины Владимира Зеленского открыт восстановленный мост через реку Северский Донец. Об этом сам глава Украины сообщил на странице в Facebook. Зеленский отметил, что ещё несколько дней мост будет работать в ограниченном режиме.

Представитель самопровозглашённой "ЛНР" Владислав Дейнего подтвердил открытие отремонтированного моста. Он добавил, что об этом украинская сторона не объявляла заранее.

Мост через Северский Донец в Станице Луганской, где находится пропускной пункт между Украиной и "ЛНР", был разрушен в 2015 году в результате боевых действий. Его ремонт начался после разминирования прилегающих территорий и демонтажа блокпоста на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Разведение сил украинских военных и пророссийских сепаратистов в районе Станицы Луганской завершилось 30 июня. За процессом наблюдали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

  • 9 декабря в Париже состоится четырёхсторонний саммит, на котором будет рассматриваться ситуация на востоке Украины и возможные пути по урегулированию вооружённого конфликта. В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
  • Одним из условий проведения встречи в "нормандском формате" Россия называла разведение вооружений на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские военные и пророссийские сепаратисты заявили, что выполнили согласованный отвод своих сил.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG