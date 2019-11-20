Зеленский открыл восстановленный мост в Луганской области

В Станице Луганской с участием президента Украины Владимира Зеленского открыт восстановленный мост через реку Северский Донец. Об этом сам глава Украины сообщил на странице в Facebook. Зеленский отметил, что ещё несколько дней мост будет работать в ограниченном режиме.

Представитель самопровозглашённой "ЛНР" Владислав Дейнего подтвердил открытие отремонтированного моста. Он добавил, что об этом украинская сторона не объявляла заранее.

Мост через Северский Донец в Станице Луганской, где находится пропускной пункт между Украиной и "ЛНР", был разрушен в 2015 году в результате боевых действий. Его ремонт начался после разминирования прилегающих территорий и демонтажа блокпоста на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Разведение сил украинских военных и пророссийских сепаратистов в районе Станицы Луганской завершилось 30 июня. За процессом наблюдали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.