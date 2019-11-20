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Глава Якутии обязал школьников ежедневно исполнять гимн России

Якутский школьник, село Cунтар

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Глава Якутии Айсен Николаев обязал учащихся всех школ республики ежедневно исполнять гимн России. Соответствующий указ о проекте "Мы – будущее России" опубликован на официальном информационном портале республики. Петь гимн школьники начнут с 21 ноября.

В документе говорится, что проект призван помочь школьникам "формировать траекторию жизни, наполнять её нравственными ценностями и смыслами". Также отмечается, что власти республики должны совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Проект "нацелен на воспитание гражданина, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны", –​ заявили в пресс-службе главы Якутии.

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