Глава Якутии обязал школьников ежедневно исполнять гимн России

Глава Якутии Айсен Николаев обязал учащихся всех школ республики ежедневно исполнять гимн России. Соответствующий указ о проекте "Мы – будущее России" опубликован на официальном информационном портале республики. Петь гимн школьники начнут с 21 ноября.

В документе говорится, что проект призван помочь школьникам "формировать траекторию жизни, наполнять её нравственными ценностями и смыслами". Также отмечается, что власти республики должны совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Проект "нацелен на воспитание гражданина, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны", –​ заявили в пресс-службе главы Якутии.