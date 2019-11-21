Зеленский потребует от РФ вернуть пропавшее с кораблей оборудование

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к России с требованием вернуть пропавшее оборудование и вооружение с украинских кораблей, захваченных год назад российскими пограничниками в Керченском проливе. Сами корабли Россия передала Украине 18 ноября.

В среду в порту города Очакова Зеленский осмотрел возвращенные Россией катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Президент Украины отметил, что на них "действительно не хватает оборудования" и "частей вооружения" и пообещал начать расследование для выяснения деталей. По словам Зеленского, Украина немедленно начнет ремонтировать возвращенные корабли, на что уйдет три-четыре месяца.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» захваченные в Керченском проливе украинские корабли. «Сняли даже плафоны, розетки и унитазы», — сказал он.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в интервью "Интерфаксу" заявил, что не верит в эту версию. Он предположил, что корабли получили повреждения, так как при задержании по ним велась стрельба.