Принц Эндрю сложил с себя публичные обязанности из-за скандала

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю попросил освободить его от официальных обязанностей члена королевской семьи из-за дружеских связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которому были предъявлены обвинения в сексуальной торговле несовершеннолетними. В августе Эпштейн покончил с собой в нью-йоркской тюрьме.

В заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца, говорится, что принц Эндрю принял это решение сам после консультаций с членами королевской семьи и с разрешения королевы. В то же время биограф королевской семьи Роберт Лейси считает, что на принца было оказано давление, пишет Times.

Заявление герцога Йоркского – среднего сына королевы Елизаветы II последовало через несколько дней после выхода его интервью Би-би-си. Принца Эндрю упрекали в том, что он не выразил в нём сочувствия девушкам, пострадавшим от действий Эпштейна, и оправдывал свою дружбу с ним. Ранее одна из пострадавших , Вирджиния Джуффре, в разговоре с прессой заявила, что финансист заставлял её заниматься сексом с влиятельными людьми, среди которых был принц Эндрю. На тот момент ей было 17 лет. В интервью сын королевы опроверг информацию о том, что у него были какие-либо отношения с Джуффре, но сообщил, что дружил с Эпштейном с начала 1990-х годов.



В заявлении принца Эндрю говорится, что он сожалеет о своей "неблагоразумной связи" с американским миллиардером, "глубоко сочувствует всем пострадавшим" и готов оказать правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследовании действий Эпштейна.