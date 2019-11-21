Оксфордский словарь назвал словом 2019 года "climate emergency"

Словом 2019 года, по версии Оксфордского словаря,стало выражение climate emergency, которое переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация". Об этом сообщается на сайте словаря.

Согласно определению, это ситуация, при которой требуются срочные меры для сокращения или сдерживания изменений климата и предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.

Специалисты отметили, что употребление выражения climate emergency в 2019 году резко возросло. К сентябрю частота его использования выросла в 100 раз.

В этом году в шорт-листе словаря были и другие словосочетания, связанные с климатическими и экологическими проблемами, например, climate denial (отрицание изменений климата), ecocide (экоцид) и другие.

По правилам редакции, попасть в словарь могут только те слова, которые активно используются не менее 10 лет. За последние несколько лет звание "слово года" получили слова "постправда", "селфи" и смеющийся смайлик со слезами, а также "youthquake" – значительные культурные, политические или социальные изменения, вызванные действиями или влиянием молодежи.

Ранее составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 года выражение climate strike (климатическая забастовка). Эксперты Collins отметили, что в нынешнем году это выражение стали употреблять в сто раз чаще. Они связывают это с деятельностью 16-летней экоактивистки Греты Тунберг.

Шведская школьница Грета Тунберг получила известность как инициатор кампании "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future). В эти дни школьники и студенты вместо учёбы проводят массовые мероприятия с целью заставить политиков прислушаться к их требованиям о необходимости срочных мер по борьбе с изменениями климата. Движение, которое началось с одиночных пикетов Тунберг у шведского парламента по пятницам, приобрело глобальный характер.

В сентябре выступая на Климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, Тунберг обвинила политиков в бездействии и недооценке угрозы климату. Выступление вызвало большой общественный резонанс.



