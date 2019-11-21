На Алтае суд обязал журналистов выплатить штраф за закрытую ссылку

Суд отклонил апелляцию общественной организации "Молодые журналисты Алтая" и подтвердил назначенный им штраф в 50 тысяч рублей за неработающую ссылку, опубликованную 20 лет назад. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил председатель совета организации Сергей Канарев.

Тот факт, что ссылка нерабочая и была опубликована еще до того, как институт "Открытое общество" признали "нежелательной организацией", по мнению судьи, правового значения не имеет, сказал Канарев и добавил, что обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

В сентябре суд признал общественную организацию "Молодые журналисты Алтайского края" виновной в осуществлении деятельности нежелательной организации на территории России. Поводом стала размещенная на сайте "Молодых журналистов" 20 лет назад ссылка на институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), работа которого была признана нежелательной на территории России 4 года назад. По словам Канарева, из-за большого объема информации на сайте журналисты окончательно забыли об этой ссылке на ставшую запрещенной организацию. Однако её нашли сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю.