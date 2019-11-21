Минпросвещения вернуло уроки православия и ислама в начальную школу

Министерство просвещения изменило проект стандартов для начальной школы, вернув в них преподавание основ религии. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа.

Предыдущий вариант проекта образовательного стандарта включал в себя выбор двух модулей в рамках предмета "Основы религиозных культур — основы религиозных культур народов России и основы светской этики". В новом варианте предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики. Модуль выбирается родителями школьника либо их представителем. "В существующих вариантах мы приняли решение оставить все как есть — преподавание по основным конфессиям", — сказал РБК первый замминистра просвещения Павел Зенькович.

Сейчас в четвертом классе школьникам преподают "Основы религиозных культур и светской этики". Родители могут выбрать, что будет изучать их ребенок: основы светской этики, мировые религиозные культуры, основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры или основы иудейской культуры.

В начале сентября Минпросвещения представило проект образовательного стандарта без изучения отдельных религий в рамках начального образования. Тогда в Московском патриархате заявили, что возможность выбора изучения основ конфессий доказала свою эффективность, а отказ от такой практики "нанесет ущерб и гражданам, и государству, и Церкви".

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года. Опубликованная тогда Минобрнауки статистика показала, что большинство родителей выбрали для своих детей "Основы светской этики" и "Основы мировых религиозных культур". В последующие годы Русская православная церковь неоднократно просила министерство расширить преподавание курса — как за счет увеличения количества часов в четвертом классе, так и за счет преподавания со второго по девятый класс или с первого по одиннадцатый класс.

Необходимость расширения на весь период обучения в школе с первого по одиннадцатый класс представители церкви объясняли в том числе возросшей террористической угрозой.