Сербия начала расследование из-за публикации видео с "российским шпионом"

Власти Сербии начали расследование возможной вербовки "российским шпионом" высокопоставленного чиновника. Президент страны Александр Вучич поручил Агентству военной безопасности проверить соответствующую видеозапись. Она была опубликована в ютьюбе несколько дней назад. На ней предполагаемый российский разведчик передает деньги сербскому агенту.

Спецслужбы страны уже подтвердили подлинность записи. По данным расследовательской группы Bellingcat, на видео сотрудник главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан передаёт деньги своему агенту в Белграде. Этот человек, предположительно, является офицером сербской разведки. Его лицо на видео размыто.

Сегодня президент Сербии, как ожидается, обсудит ситуацию с руководством разведки, контрразведки, а также Генштаба Вооруженных сил страны. После этого будут обнародованы более подробные сведения, заявил министр обороны Александр Вулин. Он назвал ситуацию серьезной и отметил, что видит за этим попытку помешать тому, чтобы Сербия оставалась нейтральной в военном отношении страной.

Между Москвой и Белградом сложились прочные политические и экономические связи. Кремль также поддерживает Сербию в отказе признать независимость Косово, а на вооружении сербской армии стоят российские истребители, танки и зенитно-ракетные комплексы С-400. В посольстве России в Белграде информацию о возможной вербовке высокопоставленного сербского чиновника пока не комментировали.