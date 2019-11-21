Заведены два новых дела о хищениях на космодроме Восточный

Следователи возбудили уголовные дела о махинациях на 250 миллионов рублей при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". Оба дела объединены в одно и связаны с предоставлением подложных документов. Подозреваемых или обвиняемых пока в них нет, сообщает "Коммерсантъ".

По данным следствия, с октября 2018-го по май 2019 года руководители компании "Поволжское строительное предприятие" - исполнителя гособоронзаказа по строительству стартового комплекса - предоставили в Управление федерального казначейства Татарстана заведомо ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники. Следствие считает, что договоры на самом деле не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы оказались подложными. При этом на счета компании были переведены почти 14 миллионов рублей. Позже по аналогичной схеме через "Поволжское строительное предприятие" и производственно-строительное объединение "Казань" по подложным документам о приемке якобы выполненных работ были выплачены ещё 243 миллиона рублей.

По данным издания, накануне в компании "Казань" прошли обыски.