"В традициях ИГИЛ": Рунет о зверствах наёмников в Сирии

Ещё летом 2017 года в сети появилось видео, на котором несколько неопознанных военных зверски истязают и убивают человека. Дело происходило в Сирии, и ещё тогда говорили, что этими садистами могут быть бойцы ЧВК Вагнера, но подтверждений этому не было.

Почти два с половиной года спустя доказательства есть. "Новая газета" смогла идентифицировать одного из этих людей - по данным расследования, он бывший полицейский из Ставропольского края.

Олег Кашин:

Не вглядывался в видео, когда его все постили - мало ли на свете фейков, а тут Новая вон что выяснила. Российские полицейские удивительный народ, конечно

Сергей Гуляев:

Бывших полицейских не бывает. Это не профдеформация, а служба по призванию

Денис Казанский:

Установили личность одного из российских мясников, убивших и расчленивших пленного в Сирии. Угадайте, накажет ли его российское правосудие?

Артур Асафьев:

Это один из самых ужасных материалов, который я прочитал за последнее время.

Борис Цейтлин:

Замучали дезертира! Не игиловца, а просто человека, который не хотел воевать. Такое вообще было когда-либо в истории? (Видео смотреть не рекомендую)

Анна Гришина:

Это и есть защита геополитических российских интересов?

Фёдор Крашенинников:

Позор России

Николай Малютин:

Из Сирии сделали полигон для испытаний. Фашисты отдыхают. Это наши, российские, путинские головорезы. Бело-сине-красная освободительная армия Путина приехала освобождать народ Сирии от ИГИЛ. Освободят. Ждите.

Михаил Кондаков:

МИДовцы и Президент очень любят говорить о русофобии, которую-де распространяют в мире злокозненные недруги наши, и которая, мол, не имеет под собой объективных причин... Действительно, за что бы миру не любить нас русских? Мы же такие няшки...

Михаил Матвеев:

Путинская Россия - «гибридный режим» или полноценная фашистская диктатура? Узнаем в самое ближайшее время. Потому что в стране, где осталась хоть капелька нормальности- за сообщениями о подобных зверствах следует самое серьезное разбирательство и показательный трибунал. Не говоря уже о громадных размеров скандале с участием общественности и всех мыслимых медиа.

Даниил Коцюбинский:

Подозреваю, что со стороны Кремля, этого 500-летнего морального урода, никакой реакции на такую "ерунду" в очередной раз не последует.

Татьяна Бекетова:

И опять скажут, что ихтамнет?? Какая мерзость и стыд...

Елена Милашина:

в лучших традициях ИГИЛ, которая запрещена в России по форме, но не по сути

Станислав Дмитриевский:

Вот они, настоящие "духовные скрепы" нынешних государственных патриотов - на их хоумвидео... Сколько раз в течение предыдущих лет мы документировали свидетельства подобных же преступлений, совершенных в Чечне - сначала федеральными силами, потом их учениками - кадыровцами. Органы российской прокуратуры и следственного комитета оставили безнаказанными практически всех, кроме Юрия Буданова, которого угораздило изнасиловать и задушить девочку прямо в ночь выборов великого Пу едва ли не в зоне видимости Урус-Мартановского избирательного участка. Все остальные тысячи головорезов продолжают наслаждаться безнаказанностью, государственными наградами и всеобщим уважением "борцов с терроризмом". Потом они поехали на своих БТРах в Грузию, Украину, теперь - восстанавливают конституционный порядок в Сирии. А потом они возвращаются к нам... Кто-либо сомневается, что и этих вот киногероев отмажет бастркинская юстиция? Подумаешь, отрезали голову -это ведь не бумажными стаканчиками в ОМОН кидаться...

Андрей Пивоваров:

В материалах Нюрнбергского процесса ровно такие же истории. И ответственность за них настанет как и 70 лет назад.

Андрей Батманов:

Страшно? А что, если я вам скажу, что спустя время они вернутся в Россию или уже вернулись?

Андрей Мальгин:

Ужасно не столько то, что они садисты и головорезы. Важнее то, что эти садисты и головорезы, вкусив в Сирии и на Донбасе крови и потеряв человеческий облик, вернутся в Россию. Они уже никогда не будут прежними, и они очень опасны для общества.

Дмитрий Колезев:

Да, ужасы и зверства творятся на любой войне, но в нелегальных ЧВК для таких ужасов и зверств созданы дополнительные условия: анонимность, безотчетность, незаконность. Судя по тому, что мы видим, жестокость там культивируется. Нет ни воинского устава, ни военного прокурора, ни официальных документов. Российская армия, как мы знаем по делу рядового Шамсутдинова, — тоже не санаторий, но ЧВК провалились в ад гораздо глубже.

И можно было бы отмахнуться рукой — ну, где эта далекая Сирия? Что нам до этого дезертира? А может, он правда террорист? Но даже если отмахнуться и получится, эти наемники вернутся (или уже вернулись) в Россию. Рядом с вами и вашими детьми будут ходить люди, которые не только умеют, но и любят отрезать головы и рубить руки саперной лопаткой.

Влад Ткаченко:

В наёмники идут люди высокодуховные. Они представляют за рубежами родины лучшие качества русского человека. Если бы они проявляли свои качества дома, на родине, нам бы жизнь сахаром не показалась. Так что пусть несут свою духовность там, подальше: может, найдут там свой славный конец, на дальних подступах, защищая интересы пославших их.

Кирилл Шулика:

Вообще в России садисту хорошо устроиться не проблема. Хочешь в силовые структуры официальные, девушку в печень будешь бить, хочешь в ЧВК. На выбор, как говорится. И вот что показательно - зарплаты садистов выше, чем ученых. И соцзащита лучше... Неприкосновенности же любой депутат позавидует.

Это, конечно, полная аномалия и девиация в общественном развитии. Такие вещи важно публиковать, иначе общество никогда не выздоровеет.