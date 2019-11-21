Навальный и ФБК подают иск к Владимиру Путину

Оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подают в суд на президента России Владимира Путина из-за дела об отмывании денег. Они требуют признать незаконным бездействие главы государства, который, по их мнению, никак не реагирует нарушение конституционных прав сотрудников ФБК.
Навальный и его сторонники считают Путина организатором уголовного дела против фонда из-за масштабов преследований, которым подверглись сотрудники этой организации. Утверждается, что президент поручил следственным органам возбудить дело из мести за антикоррупционные расследования ФБК и "в целях насильственного удержания власти".
Заявителями по иску выступили 14 человек, включая Алексея Навального, Георгия Албурова, Вячеслава Гимади, Киру Ярмыш и Александра Помазуева. Они заявили о готовности доказать свою позицию в независимом суде.
В сентябре и октябре полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили 75 миллионов рублей, после чего якобы перевели эти деньги на счета фонда. Подозреваемых по делу пока нет.
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