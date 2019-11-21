Сбербанк отправил клиенту пароль со словами "убивай евреев"

Сбербанк отправил своему клиенту предложение по кредиту с паролем "Плачь, убивай евреев". В банке объяснили, что код сгенерирован автоматически.

Скриншот сообщения от банка Александр Шишов опубликовал на своей странице в фейсбуке. "Подайте заявку в офисе банка — пароль CRYVKILLJEWS", — говорится в смс.

Как рассказал Шишов изданию "Подъём", он и раньше получал с этого номера телефона смс-сообщения с различной информацией от банка, связанной с его счётом, в том числе и коды для онлайн-оплаты.

В Сбербанке сначала заявили, что на скриншоте отредактировали пароль и предположили, что кто-то хочет их подставить. Однако позже признали ошибку и пояснили, что коды генерируются автоматически.