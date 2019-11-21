В Ашхабаде впервые за 18 лет прошла премьера оперы. Она была запрещена

В Ашхабаде в Туркменском национальном музыкально-драматическом театра имени Махтумкули состоялась премьера итальянской оперы "Паяцы". Вход был бесплатным. Спектакль прошёл с аншлагом. Зрители в зале стояли вдоль стен. Об этом сообщает Радио Азатлык.

За последние 18 лет показ оперы "Паяцы" стал первой постановкой зарубежной оперы в Туркмении и первой итальянской постановкой за всю историю страны. Оперу, как и балет, запретили при первом президенте Туркмении Сапармурате Ниязове, который посчитал эти виды искусства "несовместимыми с менталитетом туркмен".​

Главную партию в нынешней постановке исполнил итальянский тенор. В ней также участвовали туркменские певцы, в том числе баритон Амангельди Аманов. В последний раз он выходил на сцену в Ашхабаде в марте 2001 года.

В том же году по указу Ниязова закрыли Театр оперы и балета имени Мухтумкули, а на его месте образовали национальный музыкально-драматический театр.

После смерти Ниязова в 2006 году, его преемник Гурбангулы Бердымухамедов продлил запрет на оперу и балет.