Закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО принят Госдумой

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продаж смартфонов и компьютеров, на которых не установлено российское программное обеспечение.

Документ обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на устройства, полный перечень которых определит правительство. В пояснительной записке к законопроекту кроме смартфонов и компьютеров в таких устройствах значатся телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Авторы закона, среди которых представители всех четырёх думских фракций, считают, что его принятие поспособствует развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями. Сам законопроект, как поясняют в Госдуме, направлен "на защиту прав российских потребителей".

Как отмечало издание The Bell, законопроект, который поддержала администрация президента, неформально называют "законом против Apple". Неназванный чиновник заявил, что ограничения нацелены именно на эту корпорацию и её продукцию. Операционная система iOS, которую использует Apple, вообще не предполагает возможности предустановки сторонних приложений.