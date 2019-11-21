Минздрав отложил введение нового порядка медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, сообщил замглавы ведомства Олег Салагай. По его словам, министр Вероника Скворцова приняла решение "с учетом обеспокоенности граждан". Он добавил, что приказ подписан и направлен на государственную регистрацию. "Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", — написал замминистра.

Ранее приказ раскритиковал президент Владимир Путин. "Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то... Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", — сказал Путин.

22 ноября должен был вступить в силу приказ о тесте на наркотики при получении прав. 21 ноября во всех регионах появились очереди за справками от наркологов.

Так, в новосибирском наркодиспансере очередь из желающих получить допуск от нарколога для обмена водительских прав начиналась на улице задолго до входной двери. Сотни людей стояли часами в тесных коридорах, чтобы успеть взять медицинскую справку по прежней цене. Прием врача-нарколога здесь стоит 400 рублей, с 22 ноября придется платить за справку в общей сложности от 5 до 8 тысяч, в зависимости от категории. Автолюбители недоумевают, почему одни и те же анализы стоят по-разному для разных категорий.