Из-за приезда Путина на открытие МЦД образовалась пробка из электричек

Из-за приезда Владимира Путина на открытие Московских центральных диаметров образовалась пробка из электричек, сообщает издание "Медуза".

Президент приехал открывать одну из веток диаметра на Белорусском вокзале. Ещё до его появления как на самом вокзале, так и на подъездах к нему, встали пригородные поезда, а их машинисты сообщили пассажирам о заторе. В одной из электричек люди устали ждать, начали открывать двери и выходить на пути.

Жалобы от пассажиров во время запуска движения по МЦД поступали не только на изменения в расписании в связи с визитом Путина. Так на многих станциях не работали валидаторы, новые поезда оказались короче обычных 12-вагонных электричек на пять вагонов, а их вместимость - почти на две тысячи человек меньше. В "Центральной пригородной пассажирской компании" неработающие валидаторы связали с пиковой нагрузкой, а проблему вместимости новых поездов пообещали решить запуском дополнительных составов.

Московские центральные диаметры - так мэрия города назвала обновленные маршруты главных направлений пригородных электричек. Пока запущены направления D1, от Лобни до Одинцово, и D2, от Нахабино до Подольска. Всего же в планах властей открыть пять диаметров. Утверждается, что движение на них будет почти такое же частое, как в метро.