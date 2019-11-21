Премьер-министру Израиля предъявлено обвинение в коррупции

Генпрокуратура Израиля предъявила обвинение в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщает Reuters. Ожидается, что глава правительства в ближайшее время выступит с обращением.

О том, что премьера собираются обвинить в коррупции по трём делам, стало известно в феврале. Прокуроры тогда сообщили, что Нетаньяху принимал подарки от состоятельных бизнесменов на сумму около 300 тысяч долларов, а также оказывал услуги представителям медиабизнеса в обмен на более позитивное освещение своей деятельности в прессе.

Нетаньяху все обвинения в свой адрес отвергал.

Сообщение об обвинениях Нетаньяху поступило на фоне политического кризиса в Израиле. После повторных парламентских выборов в сентябре стране по-прежнему не удается сформировать новое правительство. После неудачной попытки Нетаньяху собрать правящую коалицию к переговорам с другими партиями приступила оппозиция во главе с Бени Ганцем. Если и ему не удастся заключить соглашение, по всей видимости, будут назначены новые выборы – третьи за последнее время.