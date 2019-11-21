Архив адмирала Колчака продан на аукционе за три миллиона евро

Архив адмирала Александра Колчака продан в Париже на аукционе Drouot по цене более трёх миллионов евро. Организаторы назвали прошедший аукцион триумфом. Кто стал покупателем, пока неизвестно.

В архиве Колчака было представлено почти 400 лотов – книги, фотографии, дневники, стихи жены адмирала. Одним из редчайших документов, представленных лотах, – рукописная декларация Временного правительства в Омске от 23 февраля 1919 года с исправлениями и дополнениями Колчака. В документе говорится, что его правительство "приняло на себя задачу ввести воссоединенную Россию в круг великих демократий мира". На аукцион также было выставлено Евангелие с закладкой в виде георгиевской ленты.

Архив адмирала долгое время хранила его жена. Вместе с сыном она эмигрировала во Францию в 1919 году. Затем архив перешёл к сыну Колчака, а впоследствии – к внукам и правнукам. Наследники не захотели хранить документы в семье. Они заявили, что для сохранности им пришлось бы поделить архив между собой. Это снизило бы ценность документов.

Депутаты российской Госдумы обращались к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выделить бюджет на приобретение архива Колчака. Министр ответил отказом, но заявил, что будет приветствовать, если документы адмирала выкупят меценаты из России.

Александр Колчак родился в 1874 году в Санкт-Петербурге. Занимался полярными исследованиями. Проходил довоенную службу в Балтийском флоте. Участник Русско-японской и Первой мировой войны. В Гражданскую войну возглавил белогвардейское движение. 7 февраля 1920 года расстрелян в Иркутске по постановлению военно-революционного комитета.