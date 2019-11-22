Прокуратура заявила о склонности к суициду стрелка в Благовещенске

Призывная комиссия знала, что у студента из Благовещенска, устроившего стрельбу в колледже, имеется склонность к суициду. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев, передаёт "Интерфакс". Однако информацию об этом сотрудники комиссариата никуда не направили. Теперь их работу проверит надзорное ведомство.



Представители комиссариата заявили, что не передали информацию о склонности подростка к суициду, поскольку ведомственные инструкции запрещают разглашать подобные данные.



Заместитель генпрокурора России отметил, что есть претензии и к региональному правительству, и к частным охранным предприятиям, которые нанимают людей, "не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки", а также к органам контроля за их деятельностью, в частности, к Росгвардии.

14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин устроил стрельбу из ружья в учебном заведении. Он убил одного учащегося, ранил троих и покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. После стрельбы в колледже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны, халатности в отношении должностных лиц учебного заведения и об убийстве двух и более лиц в отношении устроившего стрельбу студента.



На охранника и генерального директора охранного предприятия, которое обслуживало колледж, завели уголовное дело. Они находятся под арестом.