Медведи под прицелом. В сафари-парке хотят усыпить животных из-за судов

Владелец частных крымских зоопарков Олег Зубков готов убить три десятка медведей из своей коллекции. Это произойдет в том случае, если зоопарки "Тайган" и "Сказка" будут закрыты по решению суда. Зубков называет эту меру вынужденной: зверей нечем будет кормить. Местные чиновники и активисты обвиняют бизнесмена в шантаже и жестоком обращении с животными.

Парк львов "Тайган", где Олег Зубков проводит большую часть времени, находится в крымском предгорье, в трех километрах от небольшого городка Белогорска. Этот район не избалован вниманием туристов. Из достопримечательных объектов до открытия зоопарка город мог похвастаться лишь Белой скалой – памятником природы, который в советские годы служил естественной декорацией для съемок вестернов отечественного разлива.

От города до зоопарка приходится брать такси.

– Зубков нормальный мужик? – спрашиваю я у водителя, крымского татарина.

– Интересный человек. Но очень сложный, – выдает таксист свое резюме после полуминутного раздумья. – Любят ли его в городе? Не-а. Потому что он отменил скидку на входные билеты для белогорцев. С властью поссорился, вот и отменил. И для города ничего не сделал. Местные у него не работают.

Однако истинная причина обиды на владельца "Тайгана", похоже, кроется в другом:

– Все туристы мимо Белогорска проезжают и сразу к нему едут. В городе нет такого, что туристов стало больше. Если зоопарк закроют, нам от этого ни холодно ни жарко будет.

В будний день в середине ноября в зоопарке совершенно пусто. Редкие машины на стоянке, безлюдные аллеи утопают в густой белой пелене. Из динамиков на фонарных столбах разносятся песни о "доме восходящего солнца" и "ветряных мельницах твоего сознания". Львы, обезьяны и страусы внимательно их слушают.

Торговцы сувенирами скучают. "Вы у меня первый!" – восторженно сообщает продавщица, когда я подхожу посмотреть на ассортимент. Среди брелоков, игрушек и прочего добра с зоопарковой тематикой зачем-то висит магнит с портретом Сталина. "Людей мало. Что поделаешь: не сезон", – сокрушается женщина.

Совсем скоро, впрочем, в зоопарке может вообще не остаться посетителей. 3 декабря городской суд в Белогорске должен вынести решение по иску Государственного комитета ветеринарии Крыма о закрытии зоопарков Олега Зубкова за многократное невыполнение предписаний контролирующих органов.

Зубков занимается животными уже почти четверть века. В 1995 году он построил в Ялте частный зоопарк "Сказка". Заведение быстро завоевало популярность у публики (как местной, так и приезжей), но для размещения новых животных места не хватало. Поэтому в 2006 году предприниматель арендовал под Белогорском заброшенную воинскую часть и начал строительство крупнейшего в Европе сафари-парка. Первых посетителей парк принял в 2012 году. Сегодня в "Тайгане" обитают 50 львов, 55 тигров и сотни других животных. Большую часть территории – порядка 20 гектаров – занимает огороженный участок степи, имитирующий саванну, где львы живут почти как на воле.

Зубковские проекты многим отличаются от государственных зоопарков. Посетители могут самостоятельно кормить животных, фотографироваться со львятами и тигрятами и даже "приглашать" их к себе в номер расположенной тут же гостиницы. Иногда сам владелец зоопарка исполняет коронный трюк – безбоязненно заходит в вольер со львами на глазах у изумленной публики. Хищники лезут обниматься с хозяином и ведут себя как домашние кошки. Любители острых ощущений и острых клыков могут за отдельную плату составить компанию Зубкову и прогуляться в окружении львиного семейства. Все это очень не нравится зоозащитникам.

В апреле 2017 года на Керченской паромной переправе изъяли у пассажиров детеныша амурского тигра – это животное занесено в Красную книгу. По мнению российского карантинного Центра "ВЕЛЕС", составившего петицию с просьбой закрыть сафари-парк, "в свете того, что торговля краснокнижными животными запрещена и требует особых разрешений, появляется вопрос, а не нарушает ли Зубков закон, который особо защищает краснокнижных животных".

В начале сентября во время фотосессии в "Тайгане" трехмесячный тигренок поцарапал военнослужащего российской армии. Тот пожаловался в ветеринарную службу, после чего к делу подключились прокуратура и другие ведомства. В результате "десятки служб Крыма" нагрянули в зоопарк с проверками, которые продолжались целый месяц. Сотрудники Госкомитета ветеринарии установили, что хищник, повредивший защитника отечества, был не привит.

Зубков с выводами ветеринаров не согласен:

– Без прививок парк не может существовать. Это основополагающее правило, основа безопасности.

Он показывает копию акта о том, что тигренку по кличке Амур вовремя сделали прививку от бешенства, а также обращение в районный ветеринарный центр с просьбой на всякий случай посадить Амура на десятидневный карантин (оба документа есть в распоряжении Радио Свобода). Обследование не выявило никаких заболеваний у тигренка. Тем не менее надзорная служба решила Зубкова оштрафовать.

Но этим дело не ограничилось. В ходе осмотра "Тайгана" ветеринары заметили на львиной территории недоеденный кусок свинины. Его признали трупом животного, то есть биологическими отходами. Ветслужба выдала Зубкову предписание "отходы" уничтожить, но с этой задачей отлично справились сами обитатели саванны, которые к тому моменту, очевидно, успели проголодаться. Для ветеринаров составили акт о том, что ничего опасного на львиной земле обнаружено не было. В ответ чиновники постановили оштрафовать зоопарк на полмиллиона рублей за невыполнение законного требования.

Еще одно взыскание на ту же сумму досталось "Тайгану" за "домашнее насилие". Проводившей проверку сотруднице Госкомитета ветеринарии Оксане Тушиной не понравилось, что у одного из обитателей саванны расцарапана морда. Она потребовала найти львов или львиц, которые нанесли бедняге телесные повреждения, и отправить их на карантин.

– Я что, должен войти в саванну и опросить львов, которые не разговаривают членораздельной человеческой речью, кто из них покусал этого льва и покусал ли вообще? Я называю это маразмом и бредом, – комментирует Зубков.

Раскрыть преступление и поймать злоумышленников сотрудники зоопарка не смогли, за что и были наказаны штрафом.

– Мы нормально относимся ко всем проверкам. Мы предприниматели, у нас ведется хозяйственная деятельность, поэтому мы всегда открыты. Но когда эти проверки идут по беспределу… Нужно знать крымский ветдепартамент: им не нужно, чтобы проверка прошла благополучно. Им нужно накопать [основания] на маразматические штрафы, – рассказывает хозяин крымских зоопарков.

Владелец "Тайгана" посчитал претензии необоснованными и попытался опротестовать их в суде. В ответ Госкомитет по ветеринарии подал иск о закрытии зоопарка на 90 дней за злостное невыполнение предписаний. Тогда Зубков отправился в львиный вольер, где записал видеообращение, которое стало крайне популярным в интернете:

– Закрытие означает фактически смерть зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган", потому что парки существуют исключительно на входной плате… – заявил предприниматель на камеру. – К сожалению, мне нужно думать о выживании парков. Я принял решение, что нужно избавляться от части зоологической коллекции. Пожалуйста, приезжайте в "Тайган", есть 30 медведей. Если кто-то желает их взять себе в приют, зоопарк, мы вам отгрузим их на постоянное содержание. Если этого не произойдет, то через месяц я должен буду принять решение об отстреле 30 лишних медведей. Будет ли это эвтаназия или отстрел охотничий – решим с ветеринарами и специалистами, которые будут мне помогать. К сожалению, российские власти не оставляют мне другого выбора. То же самое должно быть сделано и по тиграм, и по львам, и по другим животным. Содержать такую массу животных, подвергаясь постоянным нападкам, под постоянным страхом быть закрытыми, я не могу, – заявил предприниматель.

Интернет-общественность раскололась на сочувствующих и осуждающих Зубкова. Первые потребовали от властей оставить зоопарки в покое, вторые – привлечь "живодера" к ответственности за жестокое обращение с животными. И те, и другие организовали сбор подписей под петициями президенту России. Глава Госкомитета ветеринарии Валерий Иванов назвал заявление Зубкова "шантажом" и "давлением на суд". В социальных сетях активизировалась группа "Тайган на крови", где собирают доказательства издевательского отношения к питомцам в зубковских парках. Зато их владельца поддержали федеральные политики. Появились и люди, готовые спасти медведей от гибели. Правда, сам Зубков говорит, что пока к нему с конкретными предложениями никто не обращался.

Он уверен, что закрытие парков – вопрос времени, "потому что нет предела казуистике крымских чиновников". В последние месяцы судебные разбирательства отнимают у него почти все свободное время, жалуется владелец "Тайгана". Чиновники, по его словам, умышленно разбросали десятки исков по разным крымским судам. Расчет на то, что хотя бы где-то судья "не разберется в претензиях" и заставит бизнесмена выполнить предписания ветеринарной службы. В адрес парков от проверяющих органов поступает столько актов, протоколов и прочей, как ее называет Зубков, "беллетристики", что в один из дней жене владельца парка, Оксане, пришлось 3,5 часа расписываться на почте в получении корреспонденции.

Мы разговариваем с Зубковым в тот редкий день, когда не назначено никаких заседаний. Он перелистывает пачку листов с расписанием судов до конца года – их намечается порядка 60 штук, до пяти заседаний в день: "Как у приличного судьи". На всех слушаниях владелец "Тайгана" присутствует собственной персоной. Объясняет, что в санитарном и ветеринарном законодательстве слишком много нюансов. Полностью разобраться в них не под силу даже самым лучшим адвокатам, тогда как он сам на протяжении 25 лет тщательно изучал нормативную базу.

Параллельно с разбирательствами из-за последних проверок в судах продолжается рассмотрение старых дел. В июле прошлого года туристка отправилась с Зубковым на прогулку со львами. Тем ее общество пришлось не по душе. Как итог – прокусанная в нескольких местах рука незадачливой посетительницы и судебный процесс, растянувшийся почти на полтора года. В конце концов бизнесмену запретили предоставлять опасную услугу, но он сражается за отмену запрета, говоря, что прогулка со львами по уровню экстрима не отличается от прыжка с парашютом: все дело в том, кто тебя сопровождает.

О тяжбах с крымскими чиновниками Зубков рассказывает в своем кабинете. Огромный рабочий стол завален документами о проверках. На стене висит парадный портрет президента России Владимира Путина и плазменный экран гигантских размеров. На полу постелена шкура убитого медведя. Его застрелили в лихие 90-е, на заре существования "Сказки". Цирковой медведь ни с того ни с сего озверел и погрыз дрессировщика с ассистентом, после чего отправился прямо в зрительный зал во время представления. Его поймали и сдали Зубкову. Тот долго пытался перевоспитать зверя, но ничего не вышло. Судьба медведя была предрешена.

– После того случая у меня в кабинете стоит ружье с патронами. Именно на такой случай. У меня есть талант общения с медведями, львами, волками и другими хищникам. Но если я исчерпаю всю силу природного таланта и навыки дрессировщика, мне останется последнее, чтобы сохранить жизнь посетителей и сотрудников. Если животное окажется на свободе, а там будут ходить люди, мне придется выбирать, чьей жизнью пожертвовать.

На вопрос, действительно ли он готов убивать своих питомцев в случае закрытия зоопарков, Зубков, как и в видеообращении, отвечает, что ему не оставляют другого выбора. Без продажи входных билетов деньги кончатся очень быстро, а животные едят очень много: 1 тонну мяса и 3,5 тонны других кормов в сутки. Причем в аннексированном Россией Крыму нормального мяса для зверей не достать: ветслужба перекрыла все каналы поставок. Приходится везти из Адыгеи и Калмыкии.

Медведей Зубков собирал 12 лет. Выкупал у передвижных зверинцев, на притравочных площадках – собирался построить медвежий парк в заброшенном Инкерманском карьере под Севастополем. Но с приходом России от этих планов пришлось отказаться: все проекты были заморожены на неопределенный срок. Нежелание властей выдавать разрешительные документы по новым стройкам и стремление закрыть действующие парки Зубков объясняет просто: чиновники хотят взятку, а он не собирается идти у них на поводу:

– Мне показывают проект постановления о приостановке деятельности зоопарка и спрашивают: "Какие будут предложения?" В переводе с чиновничьего это означает: "Сколько ты готов нам заплатить, чтобы в этом году работать в летний сезон?" Такой коррупции, такого вымогательства я в жизни не видел! Да и не могло его быть при Украине. Я готов платить штрафы, если я нарушил закон. Но я никогда не пойду на поклон ни к Иванову, ни к Аксенову, ни к Поклонской с чемоданом с деньгами.

Другой причиной являются идеологические разногласия между Зубковым и крымской властью, считает бизнесмен:

– После [региональных и местных] выборов [9 сентября] у нашей власти началось очередное обострение. Это делается, чтобы закошмарить зоопарки. Когда идет такое закошмаривание, ни один стоящий проект не будет двигаться никогда. Невозможно в этом государстве что-то двигать, – считает Зубков.

У бизнесмена нет зримых политических амбиций, но он является заметной фигурой в крымском медиапространстве. Это многих раздражает. По словам Зубкова, к нему приходили люди от главы Крыма Сергея Аксенова и просили снизить градус риторики. Взамен обещали согласовать выделение земель. Но предприниматель на сделку не пошел:

– Я имею наглость говорить и писать то, что думаю. В меру своего образования, воспитанности и словарного запаса. И если я что-то сказал, попробуйте привлеките меня к ответственности. У меня серого вещества еще достаточно в голове, чтобы не ляпнуть то, что можно расценивать как призыв или оскорбление какой-то личности. Если я кого-то оскорбил, я готов ответить в суде, выплатить 5 тысяч и повторить, что вы дебил.

Очевидно, такую жизненную позицию и имел в виду белогорский таксист, когда называл Зубкова "сложным человеком".

Расставаться с питомцами и уж тем более отправлять их на тот свет предпринимателю ужасно жалко. Сейчас в двух парках живут 46 медведей, из которых только шесть демонстрируются публике. И если убивать, скажем, краснокнижных тигров владельцу зоопарка не позволяет закон, то с медведями он может распорядиться как угодно, и государственные органы это подтверждают. Звери принадлежат человеку по праву собственности, подобно домашнему скоту, который можно пустить под нож.

В европейских зоопарках умерщвление животных – обычная практика, утверждает Зубков. Чего стоит хотя бы история с жирафом Мариусом из Дании, которого отдали на растерзание львам на глазах у детей. Закон позволяет это делать. В конце года "лишние" звери, которых не удалось пристроить по другим учреждениям, подвергаются эвтаназии. Это считается более гуманным. Животные размножаются в неволе, и если не контролировать их численность, их поголовье будет разрастаться.

На днях в "Сказке" на корм хищникам пустили карликовых свинок, которые до этого жили в контактном уголке. Ветеринарный департамент запретил их свободный выгул и приговорил к пожизненному заключению в закрытом помещении. После этого Зубков решил, что это не жизнь, и предпочел использовать поросят "как живой корм, который должен быть у львов и тигров в рационе".

– В этом нет абсолютно ничего ни преступного, ни страшного. Мы кормим и кроликами, и утками, и козами, и остальными сельскохозяйственными животными, – невозмутимо говорит владелец сафари-парка.

По тем же соображениям, если дело дойдет до крайних мер, медведей правильнее будет застрелить, чем усыпить при помощи медикаментов, продолжает он свои рассуждения. Животных с огнестрельными ранениями можно отправить на корм львам, а при наличии в организме убитых медведей опасных лекарственных препаратов этого уже не сделаешь.

– С медведями будет так, как будет. Я не принял еще окончательного решения. Но от своих слов я не отказываюсь. Если зоопарку потребуется оптимизировать свою коллекцию, медведи будут подвергнуты эвтаназии первыми, – предупреждает Зубков.

– А что станет с тиграми и львами? – интересуюсь я.

– Они будут проданы, – уверяет бизнесмен. – Львы и тигры очень востребованы. Ялтинский зоопарк "Сказка" и парк львов "Тайган" являются производителями номер один этих редчайших видов животных.

Для владельца сафари-парка продажа крупных кошачьих – не единственный источник дохода в отсутствие посетителей. С недавнего времени у Зубкова имеется "спокойный и прибыльный" бизнес в Португалии. Он связан со строительной сферой и индустрией развлечений.

– Во-первых, здесь нет никакой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Во-вторых, российское государство периодически грабит своих граждан, обнуляя их счета, разоряя банки, – объясняет "человек-лев" (как он сам себя называет) свое желание вывести средства за рубеж. – Заработанные мной деньги лежали на счетах и были предназначены для новых проектов в Крыму. Проекты строить не разрешили. А деньги – такая вещь, которая сегодня есть, а завтра нет. Естественно, деньги должны вкладываться в какой-то бизнес, в производство. Так и появилась Португалия.

Она может стать для Зубкова запасным аэродромом на случай, если его выживут из Крыма. Вероятность такого поворота событий возрастает с каждым днем, ведь история с якобы непривитым Амуром и "биологическими отходами" в саванне – далеко не первое столкновение бизнесмена с властями. В общей сложности за пять лет в аннексированном Крыму он посетил 550 судебных заседаний, связанных с претензиями государственных органов к его паркам.

Так, например, в 2017 году "Сказку" закрывали по решению налоговых органов: на входных билетах не хватало каких-то реквизитов. Двумя годами ранее тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская на глазок диагностировала у обезьян туберкулез и заставила ветслужбу палить по зверям снотворным, чтобы насильно их привить. Во время блэкаута 2015 года Зубков по собственной инициативе закрыл парки в знак протеста против действий властей. Чиновники отобрали у него казенные электрогенераторы, из-за чего в Ялте от переохлаждения умерли три больных тигренка.

Бизнесмен полагает, что чиновники в конечном счете мечтают отобрать у него парки. Думают, наверное, что это высокоприбыльный бизнес, который будет работать в любом случае. Но это не так: парки работают только потому, что "здесь есть Зубков", говорит бизнесмен. Крымские ветеринары не сумели выходить одного-единственного тигра, который жил в симферопольском зооуголке. Куда уж им справиться с полусотней особей.

– Я готов бороться за свои парки в Крыму. Я не закрою их сам, добровольно. Я переживу своих врагов и по старой китайской традиции буду сидеть на берегу, когда мимо проплывут их политические трупы. Но если парки не нужны российскому государству, так тому и быть. Их закрытие будет очень тяжелым и болезненным. Ликвидных животных и мраморные скульптуры я продам. Я не оставлю им этот парк в том виде, в котором я создал. Я оставлю здесь то, что здесь было, когда я пришел в 2006-м, – руины, – обещает Зубков.