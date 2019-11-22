Полковник Черкалин назвал владельца части найденных у него денег

Арестованный полковник Кирилл Черкалин, бывший руководитель одного из отделов банковского управления службы экономической безопасности ФСБ, утверждает, что большая часть найденных у него при обысках наличных денег принадлежала первому заместителю руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Утверждается, что Черкалин рассказал следователям, что эти деньги были "долей" Мирошникова, полученной в рамках преступной деятельности по так называемому "крышеванию" банков. На данный момент Мирошников проходит по этому делу в качестве свидетеля, Черкалин же является подозреваемым.

Полковник настаивает, что именно замглавы Агентства по страхованию вкладов и был создателем всех преступных схем. О том, что Мирошников якобы вымогал деньги у банков, говорится и в заявлении бывшего владельца Балтийского банка Олега Шигаева. По его словам, он угрозами заставлял руководство этого банка согласиться на процедуру санации и вместе с "кураторами из ФСБ" должен был получить 1 миллиард рублей из средств, направленных на оздоровление банка.

Ранее "Росбалт" сообщал, что Черкалин раскаялся и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Сообщалось, что он согласился передать государству более 6 миллиардов рублей - большую часть найденных у него денег.

Мирошников 10 июля нынешнего года официально покинул свой пост, однако, по данным "Открытых медиа", уехал из России за несколько месяцев до этого, вскоре после задержания Черкалина в апреле нынешнего года. Сейчас он находится за рубежом и со следствием не сотрудничает.