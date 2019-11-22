Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck

Илон Маск представляет новый пикап Cybertruck, Лос-Анджелес, 22 ноября 2019 года

Смотреть комментарии

Глава компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Дизайн нового автомобиля частично создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", отметил Маск на презентации в Лос-Анджелесе.

У пикапа корпус из нержавеющей стали и бронированные стёкла. Однако, когда Маск попросил помощника кинуть в стекло машины металлический шар, оно треснуло. В дополнение к пикапу Маск продемонстрировал электрический квадроцикл. Он помещается в кузов Cybertruck и подзаряжается от него.

Цена на базовую версию пикапа составляет почти 40 тысяч долларов. Самая продвинутая версия стоит почти 70 тысяч. Tesla уже открыла предзаказы на машину, но производство начнётся только в 2021 году.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG