Суд отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией к Путину

Тверской суд Москвы не принял иск сотрудниковФонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину.Согласно Конституции, требования к президенту России не принимаются в рамках административного судопроизводства, пояснила агентству"Интерфакс" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Накануне оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники созданного им Фонда борьбы с коррупцией подали в суд на президента Владимира Путина из-за дела об отмывании денег. Они требуют признать незаконным бездействие главы государства, который, по их мнению, никак не реагирует нарушение конституционных прав сотрудников ФБК.

Навальный и его сторонники считают Путина организатором уголовного дела против фонда. Утверждается, что президент поручил следственным органам возбудить дело из мести за антикоррупционные расследования ФБК и "в целях насильственного удержания власти".

Согласно базам данных судов, в этом году к Путину было подано 28 исков. В них было либо отказано, либо судьи возвращали их заявителям. Если истцы пытались это обжаловать, Мосгорсуд оставлял решение первой инстанции без изменений, пишут "Открытые медиа". Точно так же судьи отказали во всех 24 исках, поданных к президенту в 2018 году. И в 10 исках, поданных в 2017 году. Алексей Навальный уже пытался судиться с президентом, в 2016 году.

В сентябре и октябре полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили 75 миллионов рублей, после чего якобы перевели эти деньги на счета фонда. Подозреваемых по делу пока нет.