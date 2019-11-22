В Вильнюсе проходит перезахоронение Кастуся Калиновского

В Вильнюсе проходит церемония перезахоронения участников восстания 1863-64 годов. Восстание было поднято на территории бывшей Речи Посполитой - в современных Польше, Белоруссии и Литве - против Российской империи.
Останки 21 повстанца, в том числе лидеров восстания Кастуся Калиновского и Зигмунта Сераковского, были обнаружены при археологических раскопках в столице Литвы в 2017 году. Сегодня проходит перезахоронение останков 20 человек, останки ещё одного пока не идентифицировали.
В подготовке перезахоронения принимали активное участие власти Литвы и Польши. Официальный Минск в них практически не участвовал. На церемонию, однако, приехала официальная белорусская делегация.
В церемонии также участвуют президенты Литвы и Польши, первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, лидеры белорусских оппозиционных партий.
На перезахоронение приехали сотни людей из Белоруссии.
Ожидается, что они - с национальными бело-красно-белыми флагами - примут участие в похоронной процессии. Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.
- Викентий Константин (Кастусь) Калиновский (1838 – 1864) – один из лидеров Январского восстания 1863-64 годов на землях бывшей Речи Посполитой. Повстанческие отряды под его началом действовали в основном на территории нынешней Белоруссии, вели вооруженную борьбу с царскими войсками. Целью повстанцев, опиравшихся в основном на польскоязычную шляхту, но пытавшихся найти поддержку среди белорусского крестьянства, было восстановление Речи Посполитой, разделенной после 1795 года между Российской империей, Австрией и Пруссией. Восстание было разгромлено, Калиновский взят в плен и казнён в Вильно (Вильнюсе) в марте 1864 года. В современной Беларуси значительная часть общества, в первую очередь оппозиционно настроенная по отношению к нынешним властям, считает Калиновского национальным героем. Его память чтут также в Польше и Литве.
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