В Вильнюсе проходит перезахоронение Кастуся Калиновского

В Вильнюсе проходит церемония перезахоронения участников восстания 1863-64 годов. Восстание было поднято на территории бывшей Речи Посполитой - в современных Польше, Белоруссии и Литве - против Российской империи.​

Останки 21 повстанца, в том числе лидеров восстания Кастуся Калиновского и Зигмунта Сераковского, были обнаружены при археологических раскопках в столице Литвы в 2017 году.​ Сегодня проходит перезахоронение останков 20 человек, останки ещё одного пока не идентифицировали.

В подготовке перезахоронения принимали активное участие власти Литвы и Польши. Официальный Минск в них практически не участвовал. На церемонию, однако, приехала официальная белорусская делегация.

В церемонии также участвуют президенты Литвы и Польши, первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, лидеры белорусских оппозиционных партий.

На перезахоронение приехали сотни людей из Белоруссии.

Ожидается, что они - с национальными бело-красно-белыми флагами - примут участие в похоронной процессии. Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.