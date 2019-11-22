"Цап-царап" как национальная идея: когда в шутке много правды

Выступая на форуме "Россия зовет!" 20 ноября, Владимир Путин пояснил, почему Россия не добывает сланцевую нефть, тем, что существующая технология добычи недостаточно экологична, и надо подождать, пока не появятся новые способы: "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап. Или задешево купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно!"

Многие считают, что в этой шутке отразилась вся суть путинской России.

Мысли Перзидента

Национальная идея России - «Цап-царап»

Вера Афанасьева

Вот он, момент истины! Сначала было «мочить в сортире». Теперь ещё и «цап-царап». Две государственные установки - убивать по-тихому, где удастся, и воровать все, что получится.

Оля Гусева

Этот двойник Путина видимо в прошлой жизни был котиком. Поэтому вместо развития технологий, улучшения качества жизни и образования, мы будет «ждать, а потом цап-царап». Встаём не с колен, а с лапок.

Степан Гончаров

Цап-царап как фактор развития российской экономики в 2019 году

Вадим Коровин

Вся индустрия СССР была построена на Цап-царап. Так что это не шутка, Владимир Владимирович. Тут все свои, чего уж. Мы все всё понимаем.

Росмемнадзор

Ехал Путин через кампус

Видит Путин - там стартап

Захотел сперва вложиться

Но <хрен> вам а не инвестиций

Вы сначала раскрутитесь

А уж там мы цап-царап.

Игорь Куличик

Открываю инвестиционно-консалтинговую компанию по разработке и поиску новых технологий, основанную на абсолютно прорывных методах работы.

Название уже зарегистрировано и запетентовано - 'Цап-Царап".

Ожидаются очень серьёзные заказы от крупнейших госкомпаний

"Цап-царап" займет достойное место в словаре новояза путинской эпохи, если такой когда-нибудь будет издан.

Игорь Клямкин

Мучаемся с языком, ищем слова для описания наличного состояния в его отличиях от состояний своих прошлых и нынешних чужих. То тоталитаризмом обзываем, то авторитаризмом, то гибридностью, то еще как, но чувствуем, что приблизительно это все, что вываливается реальность из этих слов, оставаясь не поименованной в своей новизне и ни на что непохожести. А тут вот президент высказался насчет полезности стратегии «цап-царап» в овладении американскими технологиями, оговорившись, что пошутил . Замечательная, мне кажется, находка, заполняющая языковую пустоту. Годится для описания мотиваций и действий как в отношениях с другими странами, так и в отношениях внутренних. И во всех частях речи звучит неплохо – цапцарапность, цапцарапник, цапцарапный, цапцарапить, цапцарапно. Шутка? Ну и что, что шутка? Содержательная же, с богатым смыслом.

Многие, впрочем, считают, что даже "зацапать" чужие высокие технологии нынешняя Россия не сможет - как в свое время не все удавалось воспроизвести и в СССР.

Ирина Бармина

Уворовано все. Даже рецепт того самого пломбира.

А вот как воровали электронные схемы. Брали западную схему (печатную плату), распиливали ее тоненько, послойно. И копировали начинку каждого слоя. Но! Это было возможно, когда схемы были толщиной 1мм плюс. Когда схемы стали совсем тоненькими, не нашлось оборудования, чтобы с такой точностью снимать слои. Ну и все. Кончилась «отечественная» электроника.

James FX

Как бывает этот "цапцарап" от сказочного можно посмотреть на примере покупки устаревшего оборудования АМД для производства процессоров: Купили по ОЧЕНЬ выгодной цене для АМД, а оборудование уже как лет 10 даже не распаковано, стоит на спецскладе за который продолжают платить аренду.

Технология была устаревшей даже на момент покупки, не говоря уж о сегодняшнем дне

Сергей Романчук

Думаю будет новый мем, «цап-царап». И все.

Эль Мюрид

Путинское "Цап-царап" на форуме "Россия зовет" - не просто очередная низкопробная шутка, характерная для нашего президента, который полагает свой юмор смешным, но никто не может ему намекнуть, что здесь он глубоко ошибается. Человек просто неспособен без бумажки построить фразу по-взрослому, а потому искромётит на уровне подростка. Возрастное это или просто уровень развития так и не поднялся - вопрос интересный, но не сейчас.

Здесь более важен подход к проблеме.

Вопрос на самом деле предельно простой. Представим себе условную и сугубо сферическую ситуацию, напрочь оторванную от реальной жизни. Вот предположим: ты убил экономику огромной страны. Ты, твои друзья, все эти нувориши, которые доедают созданное не ими. Зафиксируем это и забудем. До будущего трибунала, надеюсь. На плаву держатся только добывающие отрасли - нефть и газ среди них важнейшие. Они настолько важны, что ты начинаешь и ведешь две бесперспективные войны, вколачивая туда миллиарды.

Логично ведь, чтобы сконцентрировав в руках все ресурсы, бросить их на то, чтобы вывести именно эти отрасли в мировые лидеры? Бросить любые деньги на то, чтобы развивать технологии добычи этого самого газа и нефти из чего только возможно. Втыкаешь буровую хоть в камень, хоть в песок, хоть в арктический айсберг - и качаешь нефть-матушку, гонишь ее партнерам и приятно шелестишь долларами в кармане. Причем речь идет о технологиях, опережающих твоих конкурентов хотя бы на пять-десять лет. Просто потому, что первый всегда снимает все сливки, а те, кто приходит потом, вынуждены подбирать оставшееся. Объедки.

Что же нам говорит совершенно неусловный Путин? А все предельно понятно - мы не будем вообще ничего развивать. Мы подождем, а потом купим. Задешево. Проблема в том, что задешево продают то, что самим уже не надо. То, что нужно просто сбросить. Ненужный балласт. Как самолет - вначале он, новенький, летает в Европе или США, затем его сдают третьеразрядным бантустанам вроде России, а Россия, ушатав подержанную иномарку до полной выработки ресурса, спихивает ее на кладбище самолетов - в Африку, где она благополучно рухнет на какой-нибудь местный рынок, похоронив с собой пару сотен местных аборигенов.

Вот примерно такую схему нам и рисует неусловный Путин. Американцы снимут все сливки и перейдут на другие, более новые технологии добычи нефти и газа - а Россия за смешные деньги купит у них устаревшую технологию, которую и будет использовать у себя. Гениально - зачем тратиться на науку, технологии, строить какие-то непонятные опытные и промышленные производства, если можно просто купить. Или даже украсть - что еще понятнее и привычнее для помоечной братвы, которая мнит себя российской элитой. "Цап-царап" - это ведь не про покупку, а как раз про украсть.

И какой вывод следует из этого сомнительного президентского юморка? Да очевидный - эти не намерены развивать даже отрасль, с которой они качают свой гешефт. Вообще не намерены. А тогда с какого перепуга ожидать, что они будут вкладывать в развитие вообще бесполезных отраслей (с их точки зрения) - всякие там промышленности, образования, здравоохранения? Подход простой - цап-царап. Что получится - купим или украдем. А не получится - ну не судьба, живите как-нибудь так.

Элита, собранная из воров, не может и не будет думать иначе, чем обычный карманник. Его задача - отвлечь внимание клиента и запустить руку в чужой карман. Всё. Это и есть потолок развития и понимания стоящих задач у таких людей. И другого у них не будет никогда.