Правительство предложило производить иностранные лекарства без патентов

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий государству игнорировать иностранные патенты в случае "крайней необходимости". Речь идёт об иностранных разработках, изобретениях и лекарствах. Текст опубликован в базе нижней палаты парламента.

Изменения дают возможность государству "оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения", — говорится в законопроекте.

Гражданский кодекс уже позволяет правительству в интересах обороны и безопасности разрешить использовать изобретения без согласия патентообладателя. Теперь это можно будет сделать и для "охраны жизни и здоровья граждан".

"Пока мы строили социализм, люди занимались патентованием и созданием инновационных продуктов, поэтому сегодня эти патенты принадлежат не нам", – заявлял руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в конце 2015 года, его цитировала газета “Ведомости”. ФАС уже тогда предлагала отменять медицинские патенты в некоторых условиях.

Мера может привести к тому, что иностранные компании не будут регистрировать новые лекарства в России, предупреждал один из опрошенных газетой экспертов. Потенциально государство заинтересовано отобрать лицензии у всех зарубежных производителей и выдать разрешение производить лекарства российским компаниям для экономии на госзаказе, — предупреждал он.

Доля российских лекарств в госзакупках уже стала рекордной. Но это часто вредит качеству. По итогам 2014–2018 годов доля российских лекарств в сегменте госзакупок увеличилась в денежном выражении с 20% до 35%, — писала газета "Коммерсантъ". Но отказ от иностранных производителей в пользу российских часто ухудшает качество препарата. На снижение качества лекарств жаловались больные диабетом, ВИЧ и другими тяжёлыми заболеваниями.