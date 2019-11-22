Киев: Россия удерживает в Крыму 110 политзаключённых

Россия удерживает в аннексированном Крыму не менее 110 политзаключённых. Об этом заявил представитель президента Украины на полуострове Антон Кориневич. По его словам, все заключённые находятся в списках на обмен между Киевом и Москвой.

Вопрос обмена будет, в частности, обсуждаться на саммите "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Переговоры пройдут в Париже 9 декабря. Стороны предварительно согласовали обмен задержанными и заключёнными по схеме "всех на всех". Предыдущий обмен Москва и Киев провели по формуле "35 на 35" в сентябре.

Представитель Зеленского в Крыму также заявил, что украинские власти не рассматривают силовой сценарий возвращения полуострова. Офис президента рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации. В ближайшее время Киев опубликует отчет о военном присутствии и вооружениях России в Крыму. Все материалы расследования Киев передаст в международные структуры и будет добиваться расширения санкций против Москвы.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Из-за российской аннексии Крыма в отношении Кремля США и Евросоюз ввели санкции. Москва называет аннексию полуострова "восстановлением исторической справедливости".