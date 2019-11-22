Борец с империей. За что чтут и ненавидят Кастуся Калиновского

В Вильнюсе 22 ноября прошла церемония перезахоронения останков 20 участников Январского восстания 1863-64 годов на землях бывшей Речи Посполитой, направленного против Российской империи. Среди них – Кастусь Калиновский, один из лидеров восстания, человек, которого многие в Беларуси и Литве считают национальным героем.

Все повстанцы, которых похоронили сегодня на вильнюсском кладбище Расу, были казнены по решению царского военно-полевого суда. Место захоронения казненных тогда сравняли с землей, и лишь в 2017 году в ходе раскопок на Замковой горе в центре Вильнюса были обнаружены их останки. Вскоре эксперты подтвердили, что речь идет о видных повстанцах, в том числе Константине Калиновском и другом лидере восстания – Сигизмунде Сераковском.

Кто такой Кастусь Калиновский?

Викентий Константин (Кастусь) Калиновский (1838 – 1864) – выходец из семьи обедневшего шляхтича Гродненского повета. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Вернувшись на родину в 1861 году, принял участие в подготовке восстания против власти Российской империи, которое началось в январе 1863 года. Повстанческие отряды под началом Калиновского действовали в основном на территории нынешней Беларуси.

Не бывает вместе науки правдивой и неволи московской



Калиновский относился к радикальному крылу руководителей восстания – так называемым "красным". Он пытался опираться на крестьян, выдвигал лозунги радикальной земельной реформы, обращался к крестьянам на белорусском языке – с этой целью Калиновский и его соратники выпустили семь номеров газеты-листовки "Мужицкая правда". По подсчетам современных историков, в районах, где действовали отряды Калиновского, доля крестьян в повстанческом движении действительно была выше, чем в других местах – до трети от общей численности. (В целом же она не превышала 20%, восстание опиралось прежде всего на мелкую и среднюю шляхту и горожан).

С другой стороны, поскольку основную массу повстанцев составляли католики, значительная часть православного сельского населения осталась равнодушна к их призывам и даже поддерживала царские войска в их борьбе с инсургентами. Этому способствовала и политика виленского генерал-губернатора Михаила Муравьева, сочетавшего жестокие репрессии против повстанцев с послаблениями для крестьян. Муравьев заслужил в польско-литовской среде и у либеральной части русской общественности, сочувствовавшей повстанцам, репутацию "вешателя". Русские патриотические круги, напротив, бурно приветствовали его деятельность и считали героем.

Кастусь Калиновский выступал с идеями широкой автономии Литвы и Беларуси в рамках Речи Посполитой, за восстановление которой боролись повстанцы. После разгрома большей части повстанческого движения скрывался, был пойман жандармами в Вильно в ночь на 29 января 1864 года. Со следствием не сотрудничал. 22 марта был повешен на виленской площади Лукишки, похоронен вместе с другими казненными в районе Замковой горы.

Из переданных Калиновским на волю накануне казни "Писем из-под виселицы" (1864): "Братья мои, мужики родные. Из-под виселицы московской приходится мне вам писать и, возможно, в последний раз. Горько покинуть земельку родную и тебя, дорогой мой народ… Но не жалко погибнуть за твою правду. Как день и ночь не ходят вместе, так не бывает вместе науки правдивой и неволи московской. Пока она у нас будет, не будет у нас ничего, не будет правды, богатства и никакой науки – только нами, как скотиной, вертеть будут не добра ради, а на погибель нашу".

В советские годы официальная историография рассматривала Калиновского как борца за права простого народа, оставляя в тени национально-освободительные и антироссийские мотивы в его деятельности. В современной Беларуси значительная часть общества, в первую очередь оппозиционно настроенная по отношению к нынешним властям, считает Калиновского национальным героем. Его память чтут также в Польше и Литве. В России, чьи национал-патриотические СМИ и часть историков апологетически относятся к политике Российской империи, против которой воевал Калиновский, напротив, нередко звучат резко отрицательные оценки его деятельности. Так, агентство "Регнум" незадолго до вильнюсских похорон назвало его "польским бандитом".

Современники и потомки о Калиновском и Январском восстании

Якуб Гейштор, деятель Январского восстания, оппонент Калиновского из числа умеренной фракции – "белых": "Это была натура вспыльчивая, но справедливая, без какой-либо тени лицемерия. Предан душой и сердцем народу, однако сторонник крайних революционных теорий, который не останавливался даже перед развязыванием гражданской войны и думал к тому же о самостоятельности Литвы. Был несравненным, образцовым конспиратором, душой Комитета…"

Александр Лукашенко, президент Беларуси: "Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории… Там было очень много нюансов, и я своих политиков и ученых предостерегаю, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику. Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите – гражданином. И от этого никуда не деться".

Захар Шибека, белорусский историк: "Калиновского чествуют как белорусского национального героя. И для этого есть основания. Он связал свою судьбу с белорусским крестьянством, принял его язык, понимал его коренные интересы и с оружием в руках боролся за их реализацию".

Калиновского чествуют как белорусского национального героя. И для этого есть основания



Вадим Гигин, главный редактор проправительственного журнала "Беларуская думка": "Каким же образом Калиновский, человек, который в своих манифестах и приказах называл белорусов дурными овечками…, человек, который развернул широкий террор на территории Беларуси и чью фигуру по ее ужасным отблескам можно сравнить со знаменитым Нечаевым – каким же образом этот человек вдруг сделался национальным героем Беларуси?".

Сергей Абламейка, белорусский историк и публицист: "Кастуся Калиновского можно смело назвать родоначальником белорусской национальной идеи, настоящим отцом белорусской нации и даже современного белорусского языка".

Юзеф Пилсудский, лидер польского национального движения в начале ХХ века, фактический правитель Польши в 1918 – 1922 и 1926 – 1935 годах: "[Восстание] было делом нескольких сумасбродов и нескольких простодушных, показавшим всю нелепость поляков, отсутствие в их мышлении серьезности и здравого смысла". В то же время Пилсудский считал, что повстанцы показали выдающийся пример героизма и способствовали позднейшему подъему новой волны национально-освободительного движения.

Петр Вандич, польский историк: "Восстание 1863 года представляет собой вершину романтического видения целой нации и сублимированной концепции патриота".

Даниэль Бовуа, французский историк: "Клановые ссоры, напрасное ожидание франко-английской помощи и прежде всего неспособность увлечь крестьянство, настроенное скорее враждебно, обрекли восставших на поражение".

Что произошло в Вильнюсе?

Церемония перезахоронения повстанцев готовилась не один месяц и привлекла большое внимание, прежде всего в Литве, Беларуси и Польше.

Белорусская служба Радио Свобода вела трансляцию из Вильнюса:

Для участия в мемориальных торжествах в Вильнюс прибыли тысячи людей, в том числе почетные гости, включая президента Польши Анджея Дуду. Беларусь была представлена делегацией во главе с вице-премьером Игорем Петришенко (любопытно, что до недавнего времени он был белорусским послом в России). В отличие от Варшавы, Минск не прислал для участия в похоронах роту почетного караула.

Из выступлений в ходе церемонии:

Анджей Дуда, президент Польши: "Нас объединяет та же, что и их, общность судеб и памяти, общность ценностей, олицетворяемых лозунгом "За нашу и вашу свободу".

Гитанас Науседа, президент Литвы: "Повстанцы шли в бой, потому что не видели иного выбора. Это была не прагматичная политика, а борьба за идеалы".