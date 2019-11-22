В Хабаровске полиция задержала ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении порнографии. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на менеджера по коммуникациям российской ЛГБТ-сети Светлану Захарову.

Она рассказала, что Цветкову задержали за нарушение подписки о невыезде. Другие подробности не приводятся.

20 ноября в Комсомольске-на-Амуре полиция обыскала дом Цветковой в рамках уголовного дела, саму активистку отвезли на допрос. Цветкова отказалась давать показания, после чего ее перевели из статуса свидетеля в статус подозреваемой. Тогда же с нее взяли подписки о неразглашении и о невыезде. Из ее жилья изъяли технику, документы и брошюры на гендерную тематику. По словам Цветковой, полицейские заявили, что она "лесбиянка и секс-тренер", а также "проводит пропаганду".

В октябре полиция Комсомольска-на-Амуре вызвала двух подписчиц и создательницу группы "Монологи Вагины" в соцсети "ВКонтакте" Юлию Цветкову – им задавали вопросы о пропаганде феминизма и порнографии. По словам активистки, ее регулярно вызывают в полицию, заставляя отчитываться за количество подписчиков в соцсетях и объяснять, что имелось ввиду под конкретными постами, отдельными словами. Цветкова считает, что вызовы в полицию связанны с "около-политическими мероприятиями". По ее информации, заявление на активистку написал Тимур Булатов, известный, по словам Цветковой, своей гомофобной позицией.

В марте Городской фестиваль театрального искусства, организованный режиссером детского самодеятельного театра "Мерак" Цветковой, дважды запрещали, а ее обвиняли в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".