Узник совести Алексей Пичугин отсидел 6000 дней из пожизненного срока

"6000 дней или 16 лет 5 месяцев – столько на сегодняшний конкретный день (22 ноября 2019 года) находится в неволе Алексей Пичугин, бывший сотрудник службы безопасности компании ЮКОС. Человек, о котором мало говорят. Но о котором все знают. Как о заложнике дела ЮКОСа, больше всех пострадавшего и страдающего до сих пор". Такими словами открывается в "Новой газете" публикация журналиста Веры Челищевой в связи с сегодняшней мрачной датой.

Своё отношение к заключению Алексея Пичугина вновь выразил глава ЮКОСа Михаил Ходорковский:

"Сегодня исполняется 6000 дней с момента ареста Алексея Пичугина.

Шесть тысяч дней в заключении находится невиновный человек.

Шесть тысяч дней в тюрьме, несмотря на два (!) решения ЕСПЧ, что его дело должно быть пересмотрено.

Шесть тысяч дней в ужасных и бесчеловечных условиях СИЗО и колонии для пожизненно осужденных. [...] Я не знаю, откуда Алексей берёт силы выживать в этом аду. Я лишь знаю, что он человек самого большого мужества и чести из тех, кого мне довелось встречать".

Алексею Пичугину посвятил свои строки в фейсбуке бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин: