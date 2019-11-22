Юмашев: премьер Примаков дважды пытался уволить шефа ФСБ Путина

Владимир Путин дважды подвергался риску быть уволенным с поста руководителя ФСБ в период, когда правительство России возглавлял Евгений Примаков (с сентября 1998-го года по май 1999-го). Евгений Примаков в должности премьер-министра, которую он занимал с сентября 1998 г. по май 1999 г., пытался дважды уволить Владимира Путина с должности руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ). Несколько российских СМИ сообщают об этом со ссылкой на высказывание бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина. В 1997-1998 годах администрацию возглавлял Валентин Юмашев, женатый на младшей дочери Ельцина – Татьяне.
Юмашев в интервью журналисту Владимиру Познеру заметил, что о попытках Примакова уволить Путина "мало кто знает".
- Интернет-издание "Медуза", в рубрике "истории", в начале 2019 года, так охарактиризовало Валентина Юмашева: "Когда-то самый влиятельный человек в стране каждый день ездит на машине, которую подарил ему на день рождения бизнесмен Роман Абрамович, из дома, который подарил ему другой бизнесмен — Олег Дерипаска, — в офис, который Юмашев у того же Дерипаски арендует. Вокруг маленького дворика за серыми неприметными воротами на Большой Полянке сегодня сконцентрирована жизнь тех, кто своими руками создал конструкцию российской управляемой демократии. Внутри стоит машина с мигалкой — она принадлежит Татьяне Юмашевой, жене бывшего главы АП и дочери Бориса Ельцина. В этот двор Юмашевы приезжают каждый день, чтобы дистанционно работать с "Ельцин-центром": екатеринбургский музей эпохи, одними из главных героев которой были супруги, теперь обеспечивает им основное трудоустройство".
Газета "Ведомости", опубликовавшая, наряду с другими российскими СМИ, изложение части интервью журналиста Познера с бывшим главной администрации президента, отмечает, что Юмашев рассказал о телефоном разговоре с Путиным осенью 1998 года. Тогда Путин якобы сообщил Юмашеву, что Примаков попросил устроить слежку за лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским, так как он "является агентом мирового империализма и идёт на выборы". По словам Юмашева, Путин заявил, что собирается написать заявление об отставке, если Ельцин поддерживает предложение установить слежку за Явлинским. Однако Юмашев успокоил директора ФСБ и заверил, что Примаков с Ельциным свое предложение не согласовывал.
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