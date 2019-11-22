Юмашев: премьер Примаков дважды пытался уволить шефа ФСБ Путина

Владимир Путин дважды подвергался риску быть уволенным с поста руководителя ФСБ в период, когда правительство России возглавлял Евгений Примаков (с сентября 1998-го года по май 1999-го). Евгений Примаков в должности премьер-министра, которую он занимал с сентября 1998 г. по май 1999 г., пытался дважды уволить Владимира Путина с должности руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ). Несколько российских СМИ сообщают об этом со ссылкой на высказывание бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина. В 1997-1998 годах администрацию возглавлял Валентин Юмашев, женатый на младшей дочери Ельцина – Татьяне.

Юмашев в интервью журналисту Владимиру Познеру заметил, что о попытках Примакова уволить Путина "мало кто знает".