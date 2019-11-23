Болтон заявил, что Белый дом блокировал его доступ к твиттеру

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вернулся в твиттер – после перерыва в два с половиной месяца.

До вчерашнего дня последний твит Болтона был датирован 10 сентября. В этот день президент Дональд Трамп неожиданно для многих наблюдателей отправил его в отставку, заявив о множестве разногласий с советником.

В пятницу Болтон написал в твиттере, что рад вернуться в социальную сеть и что не вёл свой аккаунт не по своей воле. По словам Болтона, Белый дом после его отставки лишил его доступа к аккаунту. Бывший советник Трампа написал, что ему удалось вернуть доступ при помощи корпорации Twitter. Болтон предположил, что Белый дом "опасался, что он может что-то рассказать".

Представитель Белого дома заявил, что Болтона не лишали доступа к аккаунту, а в корпорации Twitter отказались от комментариев.

Болтон был отправлен в отставку незадолго до того, как вспыхнул скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, приведший к расследованию о возможности импичмента президента. Неясно, впрочем, была ли связана отставка с Украиной.

В ходе расследования Болтон не давал показаний, хотя демократы вызывали его как свидетеля. Юристы Болтона заявили, что бывший советник Трампа готов дать показания, если к этому его обяжет суд. В то же время адвокат Болтона недавно заявил, что тот обладает потенциально ценной информацией об отношениях администрации Трампа с Украиной. Хотя открытые слушания в Палате представителей по вопросу об импичменте завершились, по-прежнему не исключено, что Болтон сможет дать показания.

Ряд участников слушаний, бывшие подчинённые Болтона, утверждали, что он был недоволен ролью, которую играл в контактах с Украиной юрист Трампа Руди Джулиани.