"Почему бы им не посидеть вместе со мной?" Интервью Навального FT

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что у российской оппозиции в ближайшие годы есть шансы одерживать победу на выборах над "Единой Россией", поскольку популярность президента Владимира Путина падает. "Никто не хочет за них (кандидатов от власти - РС) голосовать" - сказал он в интервью изданию Financial Times.
При этом Навальный считает, что Кремль будет усиливать давление на оппозицию: "Они не могут себе позволить иметь оппозицию в какой бы то ни было форме, потому что они ей проиграют". В качестве примера политик привёл тактику "умного голосования" на выборах в Москве, при помощи которой - как утверждает Навальный - почти половина мест в Мосгордуме досталась кандидатам от оппозиции.
В интервью пересказана политическая биография Навального, в том числе отмечается, что от националистической риторики в начале 2010-х годов он перешёл на более левые позиции.
- Навальный прокомментировал "московское дело", открытое после протестов в Москве летом нынешнего года. По словам Навального, тактика властей - бросать в тюрьму обычных людей и оставлять лидеров оппозиции на свободе, чтобы попытаться подорвать доверие к ним.
- Навальный также прокомментировал российское вмешательство в выборы в странах Запада. По его словам, Кремлю удалось создать нарратив о своём всесилии: "достаточно потратить 500 тысяч долларов на рекламу в фейсбуке, и несколько лет истэблишмент большой западной страны только и будет говорить о вмешательстве, хотя его подлинные эффекты смехотворны".
- По словам Навального, он стал наиболее популярным оппозиционным политиком не потому, что "растолкал локтями" других, а, напротив, потому, что мало кто стремится быть во главе протеста. "Почему бы моим критикам не посидеть вместе со мной?" - задал риторический вопрос Навальный, имея в виду свои многочисленные администратиные аресты.
- Интервью проходило в московском фудкорте под наблюдением человека, которого Навальный охарактеризовал как "пригожинского тролля". Оппозиционер утверждает, что люди, нанятые бизнесменом Евгением Пригожиным, так называемым поваром Путина, почти круглосуточно за ним следят.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.