"Почему бы им не посидеть вместе со мной?" Интервью Навального FT

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что у российской оппозиции в ближайшие годы есть шансы одерживать победу на выборах над "Единой Россией", поскольку популярность президента Владимира Путина падает. "Никто не хочет за них (кандидатов от власти - РС) голосовать" - сказал он в интервью изданию Financial Times.

При этом Навальный считает, что Кремль будет усиливать давление на оппозицию: "Они не могут себе позволить иметь оппозицию в какой бы то ни было форме, потому что они ей проиграют". В качестве примера политик привёл тактику "умного голосования" на выборах в Москве, при помощи которой - как утверждает Навальный - почти половина мест в Мосгордуме досталась кандидатам от оппозиции.

В интервью пересказана политическая биография Навального, в том числе отмечается, что от националистической риторики в начале 2010-х годов он перешёл на более левые позиции.