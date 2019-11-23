В России проходят пикеты против закона о семейном насилии

В Москве и ряде других городов России в субботу проходят акции против принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Их организуют православные и консервативные активисты из "Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей". Они считают, что принятие закона, призванного бороться с насилием в семьях, разрушает институт семьи.
В Новосибирске, как сообщает Сибирь.Реалии, на акицю протеста вышли более 40 человек. Пикетчики держали в руках плакаты с лозунгами "Мой дом – моя крепость", "Семья – малая церковь", "На законопроект ЕС выделил 500 тысяч евро".
"Если закон вступит в силу, какой же дурак захочет жениться в таких условиях", - заявил корреспонденту Сибирь.Реалии один из организаторов пикета Иван Квасницкий." В семье всякое бывает, не без греха. Но люди могут попросить прощения. А здесь нет возможности попросить прощения", — говорит Квасницкий.
По мнению участников акции, закон продвигают в России радикальные феминистские организации на деньги Европейского союза. В качестве альтернативы православные активисты предлагают воссоздать систему советских лечебно-трудовых профилакториев, где принудительно изолировать страдающих от наркомании и алкоголизма.
Ранее в Новосибирске и других городах проходили акции за скорейшее принятие закона о профилактике семейного насилия. Сторонники законопроекта подчеркивают, что подобные законы действуют в 140 странах мира. Россия, наряду с Афганистаном и рядом африканских государств, по данным Всемирного банка, входит в число 18 стран, чьи законы хуже всего защищают женщин от насилия в семье. В частности, недавно побои в семье были в России декриминализованы.
- Вернуться к обсуждению законопроекта о семейно-бытовом насилии заставил ряд громких дел. Одна из самых резонансных трагедий, связанных с насилием в семье, произошла в июле 2018, когда сёстры Крестина, Мария и Ангелина Хачатурян убили своего отца Михаила Хачатуряна. Они сами вызвали полицию и признали свою вину. Следователям девушки рассказали, что отец в течение многих лет избивал и насиловал их.
- 21 октября 2019 года в Госдуме прошли слушания по вопросам доработки закона о семейном насилии. Часть депутатов ожидает, что при активной работе всех профильных комитетов и с помощью активистов его удастся принять уже до конца 2019 года.
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